2025. szeptember 30. kedd Jeromos
Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. szeptember 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

20 pontos gázai béketervet tett közzé Donald Trump a váratlanul békülékeny izraeli–katari tárgyalás után

Infostart / MTI

Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő Donald Trump jelenlétében fejezte ki sajnálatát a katari miniszterelnöknek a dohai rakétatámadás miatt. Az amerikai elnök bemutatott egy átfogó béketervet, amit az elnöki hivatal állítása szerint Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő is elfogadott.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Washingtonban, Donald Trump amerikai elnök jelenlétében fejezte ki sajnálatát a katari miniszterelnöknek a Dohában, a Hamász palesztin terrorszervezet vezetői ellen végrehajtott katonai akció körülményei miatt – közölte az amerikai elnöki hivatal hétfőn.

Muhammad bin Abdul Rahman Ál Száni sejk, katari kormányfő telefonon kapcsolódott be Donald Trump és Benjámin Netanjahu Fehér Házban tartott, a béketeremtésről szóló találkozójába hétfőn – derül ki a tájékoztatásból.

A Fehér Ház közleménye szerint a háromoldalú megbeszélésen az amerikai elnök kifejezte szándékát, hogy segítsen pozitív irányba terelni Izrael és Katar kapcsolatait, amelyek évek óta feszültséggel terheltek, és amelyeket a Dohában szeptemberben végrehajtott izraeli katonai támadás még inkább megterhelt.

Izrael szeptemberben hajtott végre rakétatámadást a Hamász Dohában működő központi irodája ellen, ennek célja a palesztin fegyveres szervezet legfelsőbb vezetőinek kiiktatása volt.

Benjámin Netanjahu a mostani tanácskozás keretében „mély sajnálatának” adott hangot, amiért a művelet során egy katari katona életét vesztette.

Az izraeli kormányfő sajnálatát fejezte ki amiatt is, hogy a Hamász kezében lévő túszokról szóló egyeztetések idején történt a támadás, és elismerte, hogy a katonai akcióval Izrael megsértette Katar szuverenitását, és ígéretet tett arra, hogy a jövőben tartózkodni fog hasonló cselekményektől.

A katari kormányfő üdvözölte az izraeli miniszterelnök nyilatkozatát, és hangsúlyozta, hogy országa készen áll a regionális biztonság és stabilitás érdekében tett további hozzájárulásra. Az amerikai-izraeli-katari megbeszélésnek témája volt a gázai fegyveres konfliktus lezárását,és a közel-keleti béke megteremtését célzó új, átfogó amerikai javaslat, amelynek ismertetését a Fehér Ház szintén előrejelezte.

