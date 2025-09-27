ARÉNA
2025. szeptember 27. szombat
Drónok.
Nyitókép: Anton Petrus/Getty Images

Újabb drónriadó Dániában

Infostart / MTI

Azonosítatlan drónokat észleltek a legnagyobb dán katonai támaszpont fölött péntek este - közölte a dán rendőrség.

Egy vagy két, ismeretlen eredetű drón repült a Karup légibázis közelébe, illetve fölé, és több órán át ott tartózkodtak. A rendőrség és a hadsereg együtt vizsgálja az ügyet - közölték.

A Karup bázis futópályáit a hadsereg közösen használja Midtjylland régió polgári repülőterével, amelyet az incidens miatt rövid időre lezártak, de a menetrendet ez nem érintette, mert a szóban forgó időszakban egyetlen járat sem indult vagy érkezett volna.

Hétfő este a koppenhágai repülőtér forgalmát zavarták meg berepülő drónok, emiatt a fel- és leszállást felfüggesztették, több járatot más városba irányítottak át, és a forgalom csak kedden kora reggel indulhatott újra. Mette Frederiksen dán kormányfő az ország infrastruktúrája elleni eddigi legsúlyosabb támadásnak nevezte az esetet.

