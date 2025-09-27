Újabb drónriadó Dániában

Egy vagy két, ismeretlen eredetű drón repült a Karup légibázis közelébe, illetve fölé, és több órán át ott tartózkodtak. A rendőrség és a hadsereg együtt vizsgálja az ügyet - közölték.

A Karup bázis futópályáit a hadsereg közösen használja Midtjylland régió polgári repülőterével, amelyet az incidens miatt rövid időre lezártak, de a menetrendet ez nem érintette, mert a szóban forgó időszakban egyetlen járat sem indult vagy érkezett volna.

BREAKING:



Denmark announces that unknown drones were spotted over several military facilities last night.



The country’s main air base Karup, which houses Denmark’s F-16s any F-35s, was also paid a visit by the drones ?? pic.twitter.com/uFcqyjaeWd — Visegrád 24 (@visegrad24) September 27, 2025

Hétfő este a koppenhágai repülőtér forgalmát zavarták meg berepülő drónok, emiatt a fel- és leszállást felfüggesztették, több járatot más városba irányítottak át, és a forgalom csak kedden kora reggel indulhatott újra. Mette Frederiksen dán kormányfő az ország infrastruktúrája elleni eddigi legsúlyosabb támadásnak nevezte az esetet.