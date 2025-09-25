ARÉNA
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a fennállásának tizedik évfordulóját ünneplő Eurázsiai Gazdasági Unió (EaEU) tagállami vezetőit tömörítő Legfelsőbb Eurázsiai Gazdasági Tanács ülésén Moszkvában 2024. május 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Jevgenyija Novozsenyina

A Kreml nagyon bízik Donald Trumpban, akkor is, ha most máshogyan beszél

Infostart / MTI

Az amerikai elnökben megvan a politikai akarat az ukrán helyzet békés rendezésére, és hangsúlyozta: Moszkva támogatja ezeket az erőfeszítéseket - az orosz elnök sajtótitkára szerint.

Hangvétele megváltozása ellenére Moszkva úgy gondolja, Donald Trump amerikai elnök továbbra is elkötelezett az ukrajnai béke mellett - jelentette ki csütörtökön Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára.

Peszkov újságíróknak elmondta: az orosz kormány álláspontja szerint az amerikai elnökben megvan a politikai akarat az ukrán helyzet békés rendezésére, és hangsúlyozta: Moszkva támogatja ezeket az erőfeszítéseket.

"Oroszország nyitott a béketárgyalásokra" - szögezte le.

Donald Trump kedden, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott megbeszélése után a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: Kijev - az Európai Unió támogatásával - vissza tudná szerezni az összes, az orosz erők által elfoglalt ukrán területet, és addig kell cselekednie, ameddig Moszkva súlyos gazdasági nehézségekkel küzd.

Trump rendkívül türelmetlen

J.D. Vance amerikai alelnök egy nappal később újságírók előtt azt mondta, Trump "rendkívül türelmetlen" Oroszországgal szemben, az amerikai elnök szerint ugyanis Moszkva "nem tesz meg mindent azért, hogy véget vessen a háborúnak".

"Ha az oroszok nem hajlandók jóhiszemű tárgyalásokba bocsátkozni, az, úgy vélem, nagyon-nagyon rossz lesz az országuknak; ez az, amit (Trump) elnök világossá tett. Ez nem az álláspont megváltoztatásáról szól, hanem a tényleges helyzet elismeréséről" - fogalmazott az alelnök.

