ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.93
usd:
330.48
bux:
99131.68
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Donald Tusk lengyel miniszterelnök sajtóértekezletet tart az előző napi légtérsértésről a lengyel haderő 32-es számú taktikai légitámaszpontján a Lódzi vajdaságban levő Lasknál 2025. szeptember 11-én. A varsói külügyminisztérium bejelentette, hogy Lengyelország kérésére összehívják az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését a lengyel légtér orosz megsértése miatt, Csehország pedig kész helikoptereket küldeni Lengyelországba légterének védelmére.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki

Tusk figyelmeztet: Lengyelország le fogja lőni a légterét sértő tárgyakat

Infostart

De a nem egyértelmű esetekben óvatosabb megközelítést fognak alkalmazni – mondta a lengyel miniszterelnök.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök figyelmeztetett, hogy Lengyelország nem fog habozni, és lelőni minden olyan tárgyat, amely „sérti a területünket és átrepül Lengyelország felett”, de a nem egyértelmű esetekben óvatosabb megközelítést fognak alkalmazni – adta hírül a The Guardian a Reuters alapján.

„Mi fogjuk meghozni a döntést, hogy lelőjük a repülő tárgyakat, amikor megsértik a területünket, és átrepülnek Lengyelország felett – erről egyáltalán nincs vita” – mondta Tusk egy sajtótájékoztatón.

„Amikor olyan nem teljesen egyértelmű helyzetekkel foglalkozunk, mint például az orosz vadászgépek nemrégiben végrehajtott repülése a Petrobaltic platform felett – de anélkül, hogy megsértették volna a jogokat, mivel ezek nem a mi felségvizeink –, kétszer is meg kell gondolni, mielőtt olyan lépésekről döntünk, amelyek egy nagyon akut konfliktust válthatnak ki” – idézi szavait az Index.

Tusk ezzel a markáns lépéssel kapcsolatban elmondta, hogy biztosra szeretné venni, hogy Lengyelország nem lesz egyedül, ha a konfliktus eszkalálódni kezd. „Azt is teljesen biztosnak kell lennem… hogy minden szövetséges pontosan ugyanúgy fog reagálni erre, mint mi” – mondta.

Kezdőlap    Külföld    Tusk figyelmeztet: Lengyelország le fogja lőni a légterét sértő tárgyakat

oroszország

lengyelország

ukrajna

donald tusk

háború

légtérsértés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: érezniük kell az oroszoknak, hogy nem járkálhatnak be a NATO légterébe

Kaiser Ferenc: érezniük kell az oroszoknak, hogy nem járkálhatnak be a NATO légterébe
A napokban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője úgy vélekedett, a NATO háborúzik Oroszországgal. A nyilatkozat előtt orosz drónok repültek be Lengyelország és Románia területére, múlt pénteken pedig három orosz MiG–31-es vadászgép lépett be Észtország légterébe. Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádió megkeresésére értelmezte a történéseket.
VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Vasárnap a Baltikum fölött járőröző német és svéd vadászgépek fogtak orosz gépeket, ezúttal nemzetközi légtérben. Észtország kérésére hétfőn, magyar idő szerint délután négykor az ENSZ Biztonsági Tanácsa, kedden pedig a NATO ül össze megvitatni a légtérsértéseket. Ukrajnában az orosz csapatok lassan, de biztosan haladnak előre Donyeck megyében, a drónok pedig Zaporizzsját támadták az éjszaka folyamán. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meghalt a Pom Pom és a Nagy ho-ho-horgász atyja, Sajdik Ferenc

Meghalt a Pom Pom és a Nagy ho-ho-horgász atyja, Sajdik Ferenc

Sajdik stílusa azonnal felismerhető volt könnyedségéről és humoráról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
France to recognise Palestinian state as Hamas-run health ministry says Israeli strikes on Gaza kill 61

France to recognise Palestinian state as Hamas-run health ministry says Israeli strikes on Gaza kill 61

The UK, Canada and Australia announced their formal recognition on Sunday, which Israel said amounted to a "huge reward to terrorism".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 16:03
Kaiser Ferenc: érezniük kell az oroszoknak, hogy nem járkálhatnak be a NATO légterébe
2025. szeptember 22. 14:15
Újabb ország ismeri el a palesztin államot
×
×
×
×