Tusk figyelmeztet: Lengyelország le fogja lőni a légterét sértő tárgyakat

Donald Tusk lengyel miniszterelnök figyelmeztetett, hogy Lengyelország nem fog habozni, és lelőni minden olyan tárgyat, amely „sérti a területünket és átrepül Lengyelország felett”, de a nem egyértelmű esetekben óvatosabb megközelítést fognak alkalmazni – adta hírül a The Guardian a Reuters alapján.

„Mi fogjuk meghozni a döntést, hogy lelőjük a repülő tárgyakat, amikor megsértik a területünket, és átrepülnek Lengyelország felett – erről egyáltalán nincs vita” – mondta Tusk egy sajtótájékoztatón.

„Amikor olyan nem teljesen egyértelmű helyzetekkel foglalkozunk, mint például az orosz vadászgépek nemrégiben végrehajtott repülése a Petrobaltic platform felett – de anélkül, hogy megsértették volna a jogokat, mivel ezek nem a mi felségvizeink –, kétszer is meg kell gondolni, mielőtt olyan lépésekről döntünk, amelyek egy nagyon akut konfliktust válthatnak ki” – idézi szavait az Index.

Tusk ezzel a markáns lépéssel kapcsolatban elmondta, hogy biztosra szeretné venni, hogy Lengyelország nem lesz egyedül, ha a konfliktus eszkalálódni kezd. „Azt is teljesen biztosnak kell lennem… hogy minden szövetséges pontosan ugyanúgy fog reagálni erre, mint mi” – mondta.