ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.99
usd:
329.65
bux:
99290.14
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára, elnöki szóvivő sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér Házban 2025. július 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Reagált a Fehér Ház Putyin javaslatára: „jól hangzik”

Infostart

Jól hangzik Oroszország Új START-megállapodással kapcsolatos javaslata – jelentette ki Karoline Leavitt, az amerikai elnöki hivatal, a Fehér Ház szóvivője hétfőn Washingtonban.

Hangsúlyozta, hogy Donald Trump elnököt tájékoztatták a javaslatról és később nyilvánosan kommentálni is szeretné azt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz biztonsági tanács hétfői ülésén jelentette be, hogy Oroszország kész még egy évig a 2026. február 5-én esedékes lejárta után is tartani magát a hadászati támadófegyverek csökkentéséről megkötött orosz-amerikai Új START-megállapodáshoz, ha az Egyesült Államok is így tesz.

Oroszország 2023 elején felfüggesztette részvételét az Új START-ban azzal az indoklással, hogy ez kényszerű döntés volt, azon szankciók fényében hozták, amelyeket a Nyugat Oroszország ellen az ukrajnai háború miatt bevezetett.

Kezdőlap    Külföld    Reagált a Fehér Ház Putyin javaslatára: „jól hangzik”

vlagyimir putyin

fegyver

fehér ház

új start

karoline leavitt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
F1-es szakíró: Verstappen megint begyűjtötte a lepattanót, akár háromesélyessé is teheti a vb-versenyt

F1-es szakíró: Verstappen megint begyűjtötte a lepattanót, akár háromesélyessé is teheti a vb-versenyt
Az Azeri Nagydíjon aratott győzelem után a négyszeres világbajnok szurkolói nagyon elkezdtek reménykedni, és már számolgatják, mi kell ahhoz, hogy kedvencük beérje Oscar Piastrit. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, Lando Norris megint nem tudta kihasználni csapattársa hibáját, pedig most megvolt a lehetőség arra, hogy csökkentse hátrányát vele szemben az összetettben.
Cseh parlamenti választás: Milos Zeman hátat fordít Andrej Babišnak, de az ANO továbbra is vezet

Cseh parlamenti választás: Milos Zeman hátat fordít Andrej Babišnak, de az ANO továbbra is vezet

Két héttel a parlamenti választások előtt feszült a politikai helyzet Csehországban. A kampány hajrájába lépve a pártok egyre erősebben próbálják megszólítani a választókat, és közben meglepő fordulatok is történnek. Az egyik legnagyobb visszhangot Miloš Zeman volt államfő bejelentése váltotta ki: hosszú éveken át Andrej Babiš mozgalmának, az ANO-nak volt támogatója, most azonban a Stačilo! nevű új formációra fog szavazni.
VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.23. kedd, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyot ralizott az Nvidia, pluszban zártak a főbb részvény-indexek

Nagyot ralizott az Nvidia, pluszban zártak a főbb részvény-indexek

Az ázsiai tőzsdéken többnyire esés volt megfigyelhető hétfő reggel, ezt követően azonban jó hangulatban indult a kereskedés Európában, de délutánra elfogyott a lendület. Különösen a német tőzsde telejsített rosszul, az autóipar mélyülő válságának következtében. Idehaza sem volt jó a hangulat elsősorban a Mol esése miatt, de a Masterplast árfolyama kilőtt a reggeli órákban, miután a vállalat egy 18 milliárd forintos szerződést kötött az MVM-el. Az amerikai tőzsdéken az Nvidiában van ma nagy sztori: ralizni kezdett az AI-óriás részvénye, miután 100 milliárd dolláros befektetést jelentett be az OpenAI-ba.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pedagógus eskü szövege: ilyen esküt kell tennie a magyar tanároknak, ha tanítani akarnak

Pedagógus eskü szövege: ilyen esküt kell tennie a magyar tanároknak, ha tanítani akarnak

2024. május 31. után Magyarországon csak azok a pedagógusok tölthetnek be pedagógusi munkakört, akik a szakképzettségük vagy szakképesítésük megszerzését követően esküt tettek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'We can no longer wait': France joins wave of countries recognising Palestinian state

'We can no longer wait': France joins wave of countries recognising Palestinian state

President Emmanuel Macron, speaking at meeting a the UN, says the move is necessary to secure peace.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 21:11
ENSZ-figyelmeztetés: veszélyben Európa biztonsága
2025. szeptember 22. 20:36
Deportálták Ausztria nemzeti jávorszarvasát
×
×
×
×