Nyilvános gépfegyveres kivégzést hajtott végre nagy tömeg előtt a Hamász Gázában

Az iszlamista Hamász terrorszervezet nagy tömeg jelenlétében kivégzett vasárnap este három palesztint, akiket Izraelnek történő kémkedéssel vádolt.

Videofelvételeken tették közzé a három „izraeli ügynök” kivégzését, akiket a tömeg ujjongása és a fegyveresek „Allahu akbar” kiáltásai közepette gépfegyverrel lőttek agyon Gáza város szívében. Az egyik holttestre feliratot tettek: „fegyveres zsoldosok — eljött az idő, hogy levágjuk a fejeteket.”

Egy magasrangú Hamász-forrás azt tette közzé a szervezet belső csatornáin, hogy az elmúlt három napon további öt, kémkedéssel gyanúsított palesztin adta meg magát, és a szervezet biztonsági erői kihallgatásukon dolgoznak. „Még nyitva áll az ajtó, hogy visszatérjenek népük keblébe” – közölték.

Vasárnap az izraeli hadsereg (IDF) bejelentette, hogy az újabb, harmadik hadosztály is bevonult Gázavárosba. Az IDF közleménye szerint már ezek az erők is megkezdték a működést a Hamász városi erődjeiben. Az IDF becslése szerint eddig több mint 550 ezer civil hagyta el a várost, és halad a déli humanitárius menedékhelyek felé

A Hamász üdvözölte, és fontos lépésnek nevezte a palesztin államot elismerő országok nyilatkozatát, de kijelentette, hogy ezt gyakorlati lépéseknek kell kísérniük. A terrorszervezet közzétett egy listát ezekről a lépésekről: „a háború és a Júdeára, Szamáriára és Jeruzsálemre irányuló annektálási és judaizálási tervek azonnali befejezése; Izrael elszigetelése és izraeli vezetők nemzetközi bíróságok elé állítása. Ez az elismerés fontos lépés egy palesztin állam felállítása felé, amelynek fővárosa Jeruzsálem lesz. Ez elismeri küzdelmünket, állhatatos ellenállásunkat és áldozatainkat a felszabadulás és a visszatérés útján” – olvasható a Hamász közleményében.

„A Hamász továbbra is erőszakkal akadályozza, hogy a civilek elhagyják a harcok térségét. A Hamász nem védi Gázaváros lakóit, hanem feláldozza őket. Erőink éjjel-nappap, minden követ megmozgatva azon dolgoznak, hogy visszahozzuk túszainkat, megsemmisítsük a Hamász terroralagútjait, és biztonságosabb frontszakaszt biztosítsunk mindenki számára” – nyilatkozta az IDF szóvivője, Efi Defrin a külföldi médiának.