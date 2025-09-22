ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.52
usd:
331.08
bux:
99491.55
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
A Hamász palesztin iszlamista szervezet maszkot viselő fegyveresei felsorakoznak egy földhalom tetején, mielőtt a négy halott izraeli túszt átadnák a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a Gázai övezet déli részén fekvő Hán-Júniszban 2025. február 20-án, a Hamász és az Izrael közötti tűzszüneti és túszalku megállapodás keretében. A Hamász a 2023. október 7-i terrortámadás jelképévé vált Bibasz család három tagjának, az édesanyának, Síri Bibasznak és két gyermekének, a kilenc hónaposan elrabolt Kfir Bibasznak, a négyévesen elvitt Ariel Bibasznak, valamint a 83 éves korában elhurcolt Oded Lifsic veterán újságíró, békeaktivistának a földi maradványait adta át. A terrorszervezet szerint a túszok izraeli légicsapásban vesztették életüket.
Nyitókép: MTI/AP/Abdel Karim Hana

Nyilvános gépfegyveres kivégzést hajtott végre nagy tömeg előtt a Hamász Gázában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Nyilvános kivégzést tartott a Hamász, három állítólagos kémet lőttek le nagy tömeg előtt az izraeli ostrom alatt álló Gáza városában.

Az iszlamista Hamász terrorszervezet nagy tömeg jelenlétében kivégzett vasárnap este három palesztint, akiket Izraelnek történő kémkedéssel vádolt.

Videofelvételeken tették közzé a három „izraeli ügynök” kivégzését, akiket a tömeg ujjongása és a fegyveresek „Allahu akbar” kiáltásai közepette gépfegyverrel lőttek agyon Gáza város szívében. Az egyik holttestre feliratot tettek: „fegyveres zsoldosok — eljött az idő, hogy levágjuk a fejeteket.”

Egy magasrangú Hamász-forrás azt tette közzé a szervezet belső csatornáin, hogy az elmúlt három napon további öt, kémkedéssel gyanúsított palesztin adta meg magát, és a szervezet biztonsági erői kihallgatásukon dolgoznak. „Még nyitva áll az ajtó, hogy visszatérjenek népük keblébe” – közölték.

Vasárnap az izraeli hadsereg (IDF) bejelentette, hogy az újabb, harmadik hadosztály is bevonult Gázavárosba. Az IDF közleménye szerint már ezek az erők is megkezdték a működést a Hamász városi erődjeiben. Az IDF becslése szerint eddig több mint 550 ezer civil hagyta el a várost, és halad a déli humanitárius menedékhelyek felé

A Hamász üdvözölte, és fontos lépésnek nevezte a palesztin államot elismerő országok nyilatkozatát, de kijelentette, hogy ezt gyakorlati lépéseknek kell kísérniük. A terrorszervezet közzétett egy listát ezekről a lépésekről: „a háború és a Júdeára, Szamáriára és Jeruzsálemre irányuló annektálási és judaizálási tervek azonnali befejezése; Izrael elszigetelése és izraeli vezetők nemzetközi bíróságok elé állítása. Ez az elismerés fontos lépés egy palesztin állam felállítása felé, amelynek fővárosa Jeruzsálem lesz. Ez elismeri küzdelmünket, állhatatos ellenállásunkat és áldozatainkat a felszabadulás és a visszatérés útján” – olvasható a Hamász közleményében.

„A Hamász továbbra is erőszakkal akadályozza, hogy a civilek elhagyják a harcok térségét. A Hamász nem védi Gázaváros lakóit, hanem feláldozza őket. Erőink éjjel-nappap, minden követ megmozgatva azon dolgoznak, hogy visszahozzuk túszainkat, megsemmisítsük a Hamász terroralagútjait, és biztonságosabb frontszakaszt biztosítsunk mindenki számára” – nyilatkozta az IDF szóvivője, Efi Defrin a külföldi médiának.

Kezdőlap    Külföld    Nyilvános gépfegyveres kivégzést hajtott végre nagy tömeg előtt a Hamász Gázában

kivégzés

hamász

gázai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk

Donald Trump Charlie Kirk búcsúztatásán: „megölték, mert elmondta az igazságot”

 

FBI-igazgató Charlie Kirk haláláról: több elmélet is van, helyszíni kézjelzéseket is vizsgálnak

Hatalmas a tömeg a lelőtt konzervatív aktivista temetésén

Budapesten is égtek a mécsesek Charlie Kirkért

Donald Trump megdöbbentően éles dolgokat is mondott Charlie Kirk búcsúztatásán

Váratlan dolog történt Donald Trump és Elon Musk között Charlie Kirk búcsúztatásán – videó

Erika Kirk, az özvegy megrázó beszéde Charlie Kirk búcsúztatásán: „láttam utána a testét”

VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Belgák harmada "szökik át" a határon vásárolni

Belgák harmada "szökik át" a határon vásárolni

A belga pénzügyminiszter, Jan Jambon átfogó reformot kezdeményez a hazai kiskereskedelem fellendítésére és a határon túli bevásárlások visszaszorítására, miközben a belgák jelentős része a szomszédos országokban vásárol az alacsonyabb árak miatt - írta az ESM kiskereskedelmi szakportál.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő videón: szinte kiszáradt a hazai folyónk, üresen tátong a medre

Meglepő videón: szinte kiszáradt a hazai folyónk, üresen tátong a medre

Rekordközeli mélypontra süllyedt a Maros vízállása, több helyen gyalogosan is át lehet kelni a folyón + Videó!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK says Israel must not retaliate against Palestinian statehood push

UK says Israel must not retaliate against Palestinian statehood push

Yvette Cooper spoke to the BBC as France and more countries prepare to follow the UK and recognise Palestinian statehood.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 09:48
Enyhülés? Kína és Észak-Korea is váratlan békülékenységet mutat az Egyesült Államokkal
2025. szeptember 22. 09:36
Leállt egy egész ország a szupertájfun miatt
×
×
×
×