Felszín alatti rombolásba kezdett terroristák kárára Izrael

Hozzátette: a palesztinok lakta övezet déli részén, Rafah térségében még vannak alagutak, és a csapatok jelenleg ezeket számolják fel.

"Erőink folytatják a terrorinfrastruktúrák elleni támadásokat - eddig több mint ezerkétszáz ilyen létesítményt semmisítettünk meg a ‘Gideon szekerei’ hadművelet kezdete óta" - fogalmazott a szóvivő a márciusban megkezdett hadműveletre utalva.

Az izraeli hadsereg megerősítette azt is, hogy a térségben négy izraeli katona életét vesztette, további három pedig megsebesült egy pokolgép felrobbanásakor. A halálos áldozatok egy rutinszerű járőrözés keretében Hummer márkájú katonai dzsipekben utaztak az egyiptomi határ mentén fekvő Philadelphi-tengelyen. Közülük hárman a tiszti iskola növendékei voltak, 23-26 évesek, negyedik társuk húszéves volt. A hadsereg vizsgálja azt a lehetőséget, hogy a Hamász palesztin terrorszervezet mesterlövésze tüzet nyitott rájuk, mielőtt a robbanószerkezetet működésbe hozták.

Rafah térsége elfoglalt és "megtisztított" területnek számít, és izraeli becslések szerint már csak néhány tucat fegyveres maradt ott, főként a Dzsenína negyedben. Ezért a Hummer járművek nyitott állapotban haladtak.

Bejelentették Izraelben azt is, hogy a Jordánia és Izrael közötti határnál csütörtökön elkövetett merényletben két izraeli katona vesztette életét. Az Allenby-híd melletti átkelőhelyet elsősorban áruszállításra használják, valamint olyan, Ciszjordániában élő palesztinok haladnak át rajta, akiknek nincs belépési engedélyük Izraelbe, és ezért Jordániából utaznak külföldre. A tájékoztatás szerint a csütörtöki támadás elkövetője Jordánia felől érkezett egy teherautóval, amely humanitárius segélyeket szállított a Gázai övezetbe.