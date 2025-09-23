Eljött az idő – Nagy bejelentést tett Emmanuel Macron New Yorkban

Eljött az idő - hangoztatta Macron a Franciaország és Szaúd-Arábia által kezdeményezett közel-keleti csúcstalálkozón, amelyen a kétállami megoldást vitatják meg. "Történelmi felelősség nehezedik ránk. Mindent meg kell tennünk, hogy megőrizzük még a két állam - Izrael és Palesztina - egymás mellett békében élő államának a lehetőségét is" - tette hozzá.

A francia elnök közölte: egy francia nagykövetség Palesztinában történő megnyitásának a feltétele valamennyi túsz elengedése és a gázai övezeti tűzszünet.

Macron szerint annál is fontosabb a béke megteremtése, mert "néhány pillanatra vagyunk attól, hogy elveszítsük annak lehetőségét. "Eljött az idő, hogy kiszabadítsák a Hamász által foglyul ejtett túszokat. Eljött az idő, hogy leállítsák a háborút, Gáza bombázását, a tömeggyilkosságokat és a lakosság menekülését" - sorolta a francia elnök, aki kérte Izraelt, ne tegyen semmit, ami akadályozná az erre irányuló tárgyalásokat.

Fejszál bin Ferhán szaúdi külügyminisztérium felszólított minden országot, hogy ismerje el a palesztin államot, hozzájárulva ezzel a kétállami megoldáshoz, ami lehetővé teszi a békét, a stabilitást és a jólétet.

II. Albert monacói herceg is bejelentette, hogy hivatalosan elismeri a palesztin államot.

António Guterres ENSZ-főtitkár hangsúlyozta, hogy az államiság jog, nem pedig jutalom a palesztinoknak.

Mahmúd Abbász palesztin elnök felszólította a Hamászt, hogy tegye le a fegyvert, és elítélte a terrorszervezet által 2023. október 7-én Izrael ellen elkövetett támadást.

A Palesztin Nemzeti Hatóság elnöke, akinek videóra felvett beszédét sugározták a tanácskozáson, miután nem kapott beutazási engedélyt az amerikai hatóságoktól, kijelentette: "a Hamásznak nem lesz semmilyen szerepe a kormányban, a Hamásznak és más csoportoknak le kell adniuk a fegyvereiket a Palesztin hatóságnak. "Elítéljük továbbá a polgári személyek megölését és fogvatartását, beleértve a Hamász 2023. október 7-i tetteit is" - mondta a palesztin vezető.

A kétállami megoldás az 1993. évi oslói megállapodások által lezárt béketárgyalások alapeleme volt. A folyamat azóta mindkét oldalon megrekedt.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök korábban kijelentette, hogy nem fog beleegyezni a kétállami megoldásba.