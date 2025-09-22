ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.9
usd:
329.65
bux:
99290.14
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
22 September 2025, USA, New York: Johann Wadephul (CDU, above, 1st row, right), Federal Foreign Minister, takes part in the UN Security Council meeting on the Russian airspace violations in Estonia before the general debate of the UN General Assembly. Over 140 heads of state and government are expected to attend the General Debate of the UN General Assembly, the largest diplomatic event in the world, which begins on Tuesday. Photo: Kay Nietfeld/dpa (Photo by Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: Nietfeld/picture alliance via Getty Images

ENSZ-figyelmeztetés: veszélyben Európa biztonsága

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A NATO-tagországok légterének megsértései veszélyeztetik a biztonságot Európában – jelentette ki Miroslav Jenca ENSZ-főtitkárhelyettes hétfőn New Yorkban, a világszervezet Biztonsági Tanácsának (BT) a kérdés megvitatására összehívott rendkívüli ülésén.

„Ez az eseménysorozat tovább fokozta az amúgy is magas feszültséget, amely veszélyezteti az európai biztonságot. Továbbra is dúl az ukrajnai háború. A szuverén államok légterének megsértése elfogadhatatlan” – mondta az ENSZ-diplomata, felidézve az észtországi, romániai és lengyelországi légtérsértéseket. Kijelentette, hogy haladéktalanul szükség van a helyzet lecsillapítására.

Yvette Cooper brit külügyminiszter az Észtország kezdeményezésére összehívott ülésen felhívta a figyelmet arra, hogy az Oroszország általi légtérsértések fegyveres konfliktus kirobbanásának veszélyével járnak.

„Szövetségünk védekező jellegű, de ne áltassák magukat, készen állunk a NATO légterének és területének védelmére” – hangoztatta Cooper hozzátéve, hogy „ha szükségessé válik, akkor szembeszállunk a NATO légterében engedély nélkül belépő repülőgépekkel”.

„Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy megismételjem és hangsúlyozzam, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei a NATO-terület minden szegletét meg fogják védeni” – mondta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete. Hangsúlyozta: elvárják Moszkvától, hogy a helyzet lecsillapításának módját keresse, és ne kockáztassa a konfliktus kiszélesedését.

Dmitrij Poljanszkij, az orosz ENSZ-nagykövet első helyettese közölte, hogy Észtországnak semmilyen bizonyítéka sincsen arra, hogy orosz gépek megsértették volna légterét.

„Szomszédainknak most az jutott eszükbe, hogy Oroszország hibájából történt az észt légtér megsértése. Bizonyítékok, mint mindig, nincsenek, csak a tallinni ruszofób hisztéria, amelyet ma színesen bemutatnak nekünk észt kollégáink. Mindeközben a tények azt mutatják, hogy szeptember 19-én három orosz MiG-31-es típusú vadászgép tervezett repülést hajtott végre Karéliából egy, a kalinyingrádi régióban található repülőtérre, ami szigorúan a nemzetközi légtérhasználati szabályoknak megfelelően történt” – hangsúlyozta az orosz diplomata.

„Nem fogunk ebben az abszurd színjátékban részt venni” – mondta Poljanszkij. „Amikor úgy döntenek, hogy részt kívánnak venni egy komoly beszélgetésben Európa biztonságáról, közös kontinensünk sorsáról, illetve miként tudjuk felvirágoztatni és mindenki számára biztonságossá tenni ezt a kontinenst, mi készen fogunk állni” – fűzte hozzá.

Kezdőlap    Külföld    ENSZ-figyelmeztetés: veszélyben Európa biztonsága

oroszország

new york

nato

ensz bt

légtérsértés

mike waltz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Cseh parlamenti választás: Milos Zeman hátat fordít Andrej Babišnak, de az ANO továbbra is vezet

Cseh parlamenti választás: Milos Zeman hátat fordít Andrej Babišnak, de az ANO továbbra is vezet
Két héttel a parlamenti választások előtt feszült a politikai helyzet Csehországban. A kampány hajrájába lépve a pártok egyre erősebben próbálják megszólítani a választókat, és közben meglepő fordulatok is történnek. Az egyik legnagyobb visszhangot Miloš Zeman volt államfő bejelentése váltotta ki: hosszú éveken át Andrej Babiš mozgalmának, az ANO-nak volt támogatója, most azonban a Stačilo! nevű új formációra fog szavazni.
Orbán Viktor viszonválasza a parlamentben: meg fogjuk nyerni a következő választást, akármit is csinálnak

Orbán Viktor viszonválasza a parlamentben: "meg fogjuk nyerni a következő választást, akármit is csinálnak"

A miniszterelnök röviden reagált mindarra, ami politikustársaitól napirend előtt az Országgyűlés őszi ülésszakát megnyitó beszédére válaszul elhangzott, majd Semjén Zsolt is következett még két percre.
 

"Polgári tempó?" - Reakciók Orbán Viktor idénynyitó parlamenti beszédére

Orbán Viktor: az uniót háborús célokra nem használhatjuk

Két, több évre szóló pozícióról döntött a parlament

VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.23. kedd, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Vasárnap a Baltikum fölött járőröző német és svéd vadászgépek fogtak orosz gépeket, ezúttal nemzetközi légtérben. Észtország kérésére hétfőn, magyar idő szerint délután négykor az ENSZ Biztonsági Tanácsa, kedden pedig a NATO ül össze megvitatni a légtérsértéseket. Ukrajnában az orosz csapatok lassan, de biztosan haladnak előre Donyeck megyében, a drónok pedig Zaporizzsját támadták az éjszaka folyamán. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megint a Reponttal trükköző tolvajt fogtak a rendőrök: ezúttal &quot;belső munka&quot; volt

Megint a Reponttal trükköző tolvajt fogtak a rendőrök: ezúttal &quot;belső munka&quot; volt

Talán még hónapokig folytathatta volna üzelmeit a raktáros, de lebuktatta egy éber vagyonőr.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
France joins UK, Canada and Australia in recognising Palestinian state

France joins UK, Canada and Australia in recognising Palestinian state

"We can no longer wait," President Emmanuel Macron says during a meeting at the UN.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 20:36
Deportálták Ausztria nemzeti jávorszarvasát
2025. szeptember 22. 19:15
Németország nem enged, csak a kétállami megoldás után ismerné el a palesztin államot
×
×
×
×