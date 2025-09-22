ENSZ-figyelmeztetés: veszélyben Európa biztonsága

„Ez az eseménysorozat tovább fokozta az amúgy is magas feszültséget, amely veszélyezteti az európai biztonságot. Továbbra is dúl az ukrajnai háború. A szuverén államok légterének megsértése elfogadhatatlan” – mondta az ENSZ-diplomata, felidézve az észtországi, romániai és lengyelországi légtérsértéseket. Kijelentette, hogy haladéktalanul szükség van a helyzet lecsillapítására.

Yvette Cooper brit külügyminiszter az Észtország kezdeményezésére összehívott ülésen felhívta a figyelmet arra, hogy az Oroszország általi légtérsértések fegyveres konfliktus kirobbanásának veszélyével járnak.

„Szövetségünk védekező jellegű, de ne áltassák magukat, készen állunk a NATO légterének és területének védelmére” – hangoztatta Cooper hozzátéve, hogy „ha szükségessé válik, akkor szembeszállunk a NATO légterében engedély nélkül belépő repülőgépekkel”.

„Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy megismételjem és hangsúlyozzam, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei a NATO-terület minden szegletét meg fogják védeni” – mondta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete. Hangsúlyozta: elvárják Moszkvától, hogy a helyzet lecsillapításának módját keresse, és ne kockáztassa a konfliktus kiszélesedését.

Dmitrij Poljanszkij, az orosz ENSZ-nagykövet első helyettese közölte, hogy Észtországnak semmilyen bizonyítéka sincsen arra, hogy orosz gépek megsértették volna légterét.

„Szomszédainknak most az jutott eszükbe, hogy Oroszország hibájából történt az észt légtér megsértése. Bizonyítékok, mint mindig, nincsenek, csak a tallinni ruszofób hisztéria, amelyet ma színesen bemutatnak nekünk észt kollégáink. Mindeközben a tények azt mutatják, hogy szeptember 19-én három orosz MiG-31-es típusú vadászgép tervezett repülést hajtott végre Karéliából egy, a kalinyingrádi régióban található repülőtérre, ami szigorúan a nemzetközi légtérhasználati szabályoknak megfelelően történt” – hangsúlyozta az orosz diplomata.

„Nem fogunk ebben az abszurd színjátékban részt venni” – mondta Poljanszkij. „Amikor úgy döntenek, hogy részt kívánnak venni egy komoly beszélgetésben Európa biztonságáról, közös kontinensünk sorsáról, illetve miként tudjuk felvirágoztatni és mindenki számára biztonságossá tenni ezt a kontinenst, mi készen fogunk állni” – fűzte hozzá.