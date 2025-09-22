ARÉNA
2025. szeptember 22. hétfő
2019. december 19-én készült kép Dmitrij Peszkovról, a Kreml szóvivőjéről egy moszkvai sajtóértekezleten. 2020. május 12-én Dmitrij Peszkovot kórházba szállították koronavírus-fertőzéssel.
Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Orosz MiG-ek az észt légtérben: a Kreml nagyon másképp látja az ügyet

Infostart / MTI

Teljesen alaptalanok az észt hatóságok azon állításai, miszerint orosz MiG-31-es vadászgépek megsértették Észtország légterét – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak.

Peszkov szerint az orosz védelmi minisztérium az „objektív ellenőrzés eszközeire” hivatkozva megcáfolta ezeket az állításokat.

„Egyszer sem hallottunk az észtektől olyan kijelentést, hogy rendelkeznének az objektív ellenőrzés eszközeitől származó adatokkal. Ezért ezeket a kijelentéseket üresnek, alaptalannak tartjuk és olyannak, amelyek a feszültség fokozására, a konfrontatív légkör kiprovokálására irányuló, teljesen felelőtlen politikai vonal folytatását akarják. Ez rossz” – nyilatkozott a szóvivő.

Megjegyezte, hogy a vádaskodás nem jelent újdonságot az észt és más balti államok külpolitikájában, „de sajnálatos módon ez egyre jobban fokozza a feszültséget a régióban”.

Kristen Michal észt miniszterelnök közölte, hogy Tallinn NATO-szövetségeseihez fordult tanácsért az észak-atlanti szerződés 4. cikke alapján, mert szeptember 19-én reggel három orosz MiG-31-es vadászgép megsértette az ország légterét.

Az orosz védelmi minisztérium az „objektív ellenőrzés eszközeire” hivatkozva azt közölte, hogy orosz vadászgépek nem sértették meg az észt légteret, mert a MiG-31-esek a nemzetközi légtérhasználati szabályoknak megfelelően repültek Karéliából a kalinyingrádi orosz exklávéba, más országok légterét nem sértették meg, és nem tértek el az egyeztetett légi útvonalaktól.

