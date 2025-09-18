"700 ezer" - Vlagyimir Putyin friss számokat osztott meg az orosz parlament legfontosabb szereplőivel

"A harci érintkezés vonalán több mint 700 ezer ember tartózkodik" - mondta az államfő.

Putyin, aki a hét végén megtartott helyi választások nyomán találkozott a frakcióvezetőkkel, egyebek között azt hangoztatta, hogy a "különleges hadművelet" részvevőit vezető pozícióba kell kinevezni és megköszönte, hogy veteránokat jelöltek a tisztségekre. Támogatásáról biztosította a kezdeményezést, hogy bővítsék földkiosztás gyakorlatát a harcok részvevői között.

Méltatta a hadiiparban és a hadseregben végbement minőségi változást és azt hangoztatta, hogy a növekvő katonai kiadásokat "nem szívja fel a homok".

A szembenálló felek csütörtökön elesett katonák újabb cseréjét hajtották végre, Oroszország ezer, Ukrajna pedig 24 holttestet adott át. Az előző hasonló aktust augusztus 19-én ejtették meg, Oroszország akkor is ezer, Ukrajna pedig 19 halottat adott át. Az RBK című orosz gazdasági lap összegzése szerint a több mint három évig szünetelő isztambuli orosz-ukrán tárgyalások májusi felújítása nyomán a felek augusztussal bezárólag több mint húsz alkalommal szolgáltattak ki egymásnak hadihalottakat.

A csütörtöki moszkvai hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, a "különleges hadművelet" övezetében csaknem 1400 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán energetikai infrastruktúrának több, a hadsereget ellátó objektumát, valamint nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépek tárolásának és indításának helyszíneit, több lőszer- és anyagi-műszaki raktárt, három harckocsit és 16 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 106 repülőgép típusú drónt.

Valerij Gerszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke, aki szerdán katonákat tüntetett ki, az orosz hírügynökségek késő esti jelentése szerint azt mondta, hogy az orosz hadsereg a "különleges hadművelet" övezetében gyakorlatilag minden irányban támad. A tábornok szerint a leghevesebb harcok a a donyecki régióban Pokrovszk (oroszul: Krasznoarmejszk) irányában zajlanak, ahol Kijev sikertelenül próbálja megállítani az orosz előrenyomulást, nem törődve a veszteségeivel, más frontszakaszok rovására. Közölte, hogy az orosz erők támadást indítottak a harkivi Kupjanszkban, sikeresen nyomulnak előre a donyecki Liman irányában, Zaricsne (Kirovszk) felszabadítását hamarosan befejezik, behatoltak Jampil településre, teljesen kiszorították az ukrán erőket a luhanszki Kreminna város melletti Szerebrjanszki erdőgazdaságból, haladnak Sziverszkben, Kosztantyinivka közvetlen közelében harcolnak, megvetették a lábukat Plescsijivkában, folytatják a kleban-biki víztározó déli részén blokkolt ellenség megsemmisítését, valamint a támadást Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk megyében.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást. A baskírföldi Szalavat város olajfinomítójában tűz ütött ki.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) bejelentette, hogy megakadályozta egy szentpétervári védelmi vállalat vezetőjének meggyilkolását és őrizetbe vett három, az ukrán katonai hírszerzés által az interneten beszervezett orosz állampolgárt: egy fodrász és egy állatfodrász nőt, valamint egy 19 éves munkanélkülit. Feladatuk az lett volna volt, hogy felrobbantsák a célszemély gépkocsiját. A robbanószerkezet elhelyezésével megbízott tizenéves idős asszonynak öltözve közelítette meg a járművet.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön megerősítette a sajtóértesülést, hogy benyújtotta lemondását Dmitrij Kozak, az elnöki apparátus egyik helyettes vezetője, aki Putyin egyik legrégebbi munkatársa volt, még a szentpétervári ’90-es évek óta. Peszkov szerint az ukrajnai Kirovohrad megyében született Kozak "személyes okokból" távozik.