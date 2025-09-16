ARÉNA
2025. szeptember 16. kedd Edit
Bank cash counter machine with a stack of euro. Horizontal view of the finance business money counting. Money and business concept
Nyitókép: Vadym Terelyuk/Getty Images

Nőtt az euróövezet ipari termelése júliusban

Infostart / MTI

Havi és éves összevetésben egyaránt nőtt az euróövezet ipari termelése júliusban az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat kedden közzétett adatai szerint.

Júliusban az euróövezet ipari termelése 0,3 százalékkal nőtt havi szinten, miután júniusban 0,6 százalékos zsugorodást jegyeztek fel. Elemzők némileg nagyobb mértékű, 0,4 százalékos havi növekedésre számítottak az év hetedik hónapjára.

Júliusban az euróövezetben a köztes javak termelése 0,5 százalékkal, a beruházási javaké 1,3 százalékkal nőtt, míg a tartós fogyasztási cikkek termelése 1,1 százalékkal, a nem tartós fogyasztási cikkeké pedig 1,5 százalékkal bővült. Ezzel szemben az energiaipari termelés 2,9 százalékos havi szintű csökkenést mutatott.

Az Eurostat által közzétett adatok szerint júliusban az euróövezet ipari termelése 1,8 százalékkal nőtt éves összehasonlításban. Az elemzők némileg kisebb mértékű, 1,7 százalékos emelkedésre számítottak. Egy hónappal korábban, júniusban 0,7 százalékos éves növekedést regisztráltak.

Az Európai Unióban az ipari termelés éves szinten 1,8 százalékkal bővült a júniusi 1,0 százalékos növekedés után, míg havi összevetésben 0,2 százalékos bővülést jegyeztek fel a júniusi 0,4 százalékos zsugorodás után.

