ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.34
usd:
334.95
bux:
102767.33
2025. szeptember 9. kedd Ádám
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Vasilkov, Ukraine - April 24, 2012: Ukrainian Air Forces MiG-29 fighters during the training flights
Nyitókép: Dragunov1981/Getty Images

Videóra vették, hogyan katapultálják a hatalmas bombákat az ukrán pilóták

Infostart

Mivel az ukrán légierőnek kevés gépet és pilótát kell beosztania, így speciális módszerekhez kell folyamodni annak érdekében, hogy minél távolabbról juttassák célba a robbanó rakományt.

Friss videó jelent meg a közösségi médiában egy ukrán pilótáról, aki az úgynevezett "lofting" manőverrel igyekszik megnövelni fegyverei hatótávolságát – írja a Portfolio.

Loftingnak nevezik, amikor egy vadászbombázó az ellenséges légvédelem elkerülése érdekében laposan közelíti meg a kioldási pontot, majd hirtelen emelkedni kezd, így gépét egyfajta katapultként használva nem ledobja, hanem voltaképpen elhajítja bombaterhét.

A bombák kioldása után a repülők gyorsan visszaereszkednek alacsony magasságba, hogy minél kevésbé legyenek fenyegetve a légvédelem által.

A videóban szereplő Mig-29-es két darab, egyenként 230 kilogrammos GBU-62-es JDAM okosbombát indít így el az orosz állások felé. A kellő magasságban indított ilyen bombák hatótávolsága 74 kilométer. A videón látható manőver kisebb távra tudja elküldeni a fegyvert, viszont jelentősen biztonságosabb, mint nagy magasságban röpködni a maga korában abszolút csúcsragadozónak számító, de napjainkban erősen korosodó Mig-29-essel.

Kezdőlap    Külföld    Videóra vették, hogyan katapultálják a hatalmas bombákat az ukrán pilóták

ukrajna

bomba

bombázó

légierő

trükk

mig-29

orosz-ukrán háború

jdam

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Kovács Kokó István a genetikai tesztekről: az élsport tisztaságának megőrzéséhez bizony áldozatokat kell hozni

Kovács Kokó István a genetikai tesztekről: az élsport tisztaságának megőrzéséhez bizony áldozatokat kell hozni

Az újonnan bevezetett genetikai tesztek hiánya miatt 12 ökölvívó nem indulhatott a liverpooli világbajnokságon, de Kovács István, a hazai szövetség elnöke az InfoRádióban jelezte, nem arról van szó, hogy újabb vitatott nemiségű bokszolók lennének, csupán teszteredmény nélkül nem engedett elindulni senkit a sportág új nemzetközi szövetsége. Egyelőre azt sem tudni, hogy elég lesz egy teszt, vagy évente meg kell ismételni a nemi vizsgálatot.
Madár István: az igazi árfolyamatok 6 százalékhoz közeli inflációs képet mutatnának az árstopok nélkül

Madár István: az igazi árfolyamatok 6 százalékhoz közeli inflációs képet mutatnának az árstopok nélkül

Idén augusztusban itthon 4,3 százalék volt a fogyasztói árindex, vagyis a júliusival megegyező mértékű volt az infláció. A mutatót az árrésstopok és az egyéb kormányzati beavatkozások tartották ezen a szinten – mondta az InfoRádióban a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője.
 

KSH: augusztusban 4,3 százalékos volt az áremelkedés

Szakértő: 15 százalékos béremelést várnak el a dolgozók, de más a realitás

Több tízezer forintot hozhat a nyugdíjasoknak a november – itt vannak a számítások

VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.09. kedd, 18:00
Gulyás Balázs
a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bemutatták a fegyvert, amely egy csapásra véget vethet a drónok aranykorának

Bemutatták a fegyvert, amely egy csapásra véget vethet a drónok aranykorának

Az ausztrál Electro Optic Systems (EOS) bemutatta Apollo nevű nagy energiájú lézerfegyverét, amely akár 50 drónt is képes megsemmisíteni percenként, szinte teljesen ingye - tudósított az Interesting Engineering.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon óvatosak a magyar-portugál előtt a fogadók: nagy kockázat, nagy kasza?

Nagyon óvatosak a magyar-portugál előtt a fogadók: nagy kockázat, nagy kasza?

A fogadók óvatosak az esti, portugálok elleni meccs előtt: a tétek mindössze 8-8 százaléka érkezett az első félidei hazai győzelemre, illetve döntetlenre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US lawmakers release Epstein 'birthday book' with alleged Trump note

US lawmakers release Epstein 'birthday book' with alleged Trump note

The White House says the president did not draw the picture or sign the note, after it was published on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 9. 13:32
Száz járatát törli egy légitársaság, tízezrek maradhatnak hoppon
2025. szeptember 9. 13:08
Disznófejeket találtak több mecset épülete előtt Párizsban
×
×
×
×