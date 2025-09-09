Videóra vették, hogyan katapultálják a hatalmas bombákat az ukrán pilóták

Friss videó jelent meg a közösségi médiában egy ukrán pilótáról, aki az úgynevezett "lofting" manőverrel igyekszik megnövelni fegyverei hatótávolságát – írja a Portfolio.

Loftingnak nevezik, amikor egy vadászbombázó az ellenséges légvédelem elkerülése érdekében laposan közelíti meg a kioldási pontot, majd hirtelen emelkedni kezd, így gépét egyfajta katapultként használva nem ledobja, hanem voltaképpen elhajítja bombaterhét.

A bombák kioldása után a repülők gyorsan visszaereszkednek alacsony magasságba, hogy minél kevésbé legyenek fenyegetve a légvédelem által.

Ukrainian MiG-29 tosses two US-supplied 500lb GBU-62 precision-guided bombs in a maneuver called Lofting - in contested airspace, the aircraft maintains low altitude and then rapidly gains elevation to increase bombing range. The aircraft dives back down to safety after release. pic.twitter.com/zt5QFbjPBz — Igor Sushko (@igorsushko) September 8, 2025

A videóban szereplő Mig-29-es két darab, egyenként 230 kilogrammos GBU-62-es JDAM okosbombát indít így el az orosz állások felé. A kellő magasságban indított ilyen bombák hatótávolsága 74 kilométer. A videón látható manőver kisebb távra tudja elküldeni a fegyvert, viszont jelentősen biztonságosabb, mint nagy magasságban röpködni a maga korában abszolút csúcsragadozónak számító, de napjainkban erősen korosodó Mig-29-essel.