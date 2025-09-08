ARÉNA
2025. szeptember 8. hétfő
Rendőrök és mentők a helyszínen, miután kisiklott egy siklóvasút egyik kocsija a portugál főváros, Lisszabon belvárosában 2025. szeptember 3-án. Három ember életét vesztette, legalább huszan megsérültek.
Nyitókép: MTI/EPA/LUSA/Miguel A. Lopes

A tömegszerencsétlenség után sem mond le a lisszaboni polgármester

Infostart / MTI

Elismerte a városvezetés politikai felelősségét a portugál fővárosban a hét közepén történt siklóvasúti szerencsétlenségben. Ugyanakkor Carlos Moedas kijelentette azt is, hogy emiatt nem mond le posztjáról.

A Gloria nevű sikló egy kabinjának múlt szerdai kisiklása miatt 16-an meghaltak és 23-án megsebesültek, jelentős részben külföldiek. A hétvégén közzétett első hivatalos vizsgálati eredmények szerint a tragédiát az egymást egyensúlyban tartó két kabin közötti kábel elszakadása okozta.

Moedas a SIC Notícias televíziónak vasárnap azt mondta, hogy a városvezetés politikai felelősséggel tartozik a tömegközlekedés működtetéséért, de nem tett semmi olyat, ami a konkrét esetben a karbantartás hiányosságához vagy mulasztáshoz vezetett volna a siklót üzemeltető Carris cégnél. Hozzátette, hogy

nem kell lemondania a közlekedésért felelős helyettesének sem, és a balesettől függetlenül méltatta a Carris dolgozóinak szakértelmét.

Hangoztatta azt is, hogy ha a vizsgálat során tisztázódik a felelősség kérdése a tragédiát okozó problémáért, meg fogja tenni a szükséges lépéseket.

Nem sokkal korábban nyilatkozva Marcelo Rebelo de Sousa portugál államfő is kijelentette, hogy a polgármesternek politikai értelemben felelőssége van a történtekért. Ő sem tett utalást ugyanakkor arra, hogy távoznia kellene posztjáról Moedasnak, aki korábban úgy nyilatkozott, hogy a közelgő helyhatósági választásokon harcba kíván szállni az újabb mandátumért.

