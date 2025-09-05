Donald Trump elrendelte: átnevezik a Pentagont

Donald Trump amerikai elnök elrendelte, hogy a védelmi minisztériumot (Department of Defense) a jövőben régi nevén, háborús minisztériumnak (Department of War) hívják – írja a BBC híradása nyomán a 24.hu.

A végrehajtási rendeletet pénteken írja alá az elnök. Ennek megfelelően a jövőben másodlagos hivatalos elnevezésként háborús minisztériumként lehet hivatkozni, a jelenlegi védelmi miniszter, Pete Hegseth pedig háborús miniszter lesz. Az amerikai fegyveres erőket irányító Pentagon a háborús minisztérium utódja, 1789-től 1947-ig viselte ezt a nevet.

A brit lap a rendelet szövegéhez is hozzájutott, melyben a következő áll: „A háborús minisztérium elnevezés erősebb üzenetet hordoz a felkészültségről és az elszántságról, mint a védelmi minisztérium, amely csupán a védekezési képességeket hangsúlyozza.”

A lépés legfőbb célja, hogy „erőt és elszántságot sugározzon”. Továbbá Pete Hegseth feladatul kapja, hogy dolgozzon ki törvényhozási és kormányzati javaslatokat a név végleges, hivatalos megváltoztatására, mivel Donald Trump önmagában, kongresszusi jóváhagyás nélkül nem módosíthatja a minisztériumok nevét.

A Fehér Ház egyelőre nem közölte, mennyibe kerül a névváltoztatás, de az amerikai sajtó szerint akár több milliárdos költségvonzata is lehet a több száz hivatali felirat, embléma, e-mail cím, egyenruha lecserélésének.