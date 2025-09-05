ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.59
usd:
336.31
bux:
104735.67
2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
US pentagon building aerial view at sunset
Nyitókép: icholakov/Getty Images

Donald Trump elrendelte: átnevezik a Pentagont

Infostart

Voltaképpen nem teljesen átnevezésről van szó, hiszen az intézmény egy régebbi, 1947 előtti nevét kapja vissza.

Donald Trump amerikai elnök elrendelte, hogy a védelmi minisztériumot (Department of Defense) a jövőben régi nevén, háborús minisztériumnak (Department of War) hívják – írja a BBC híradása nyomán a 24.hu.

A végrehajtási rendeletet pénteken írja alá az elnök. Ennek megfelelően a jövőben másodlagos hivatalos elnevezésként háborús minisztériumként lehet hivatkozni, a jelenlegi védelmi miniszter, Pete Hegseth pedig háborús miniszter lesz. Az amerikai fegyveres erőket irányító Pentagon a háborús minisztérium utódja, 1789-től 1947-ig viselte ezt a nevet.

A brit lap a rendelet szövegéhez is hozzájutott, melyben a következő áll: „A háborús minisztérium elnevezés erősebb üzenetet hordoz a felkészültségről és az elszántságról, mint a védelmi minisztérium, amely csupán a védekezési képességeket hangsúlyozza.”

A lépés legfőbb célja, hogy „erőt és elszántságot sugározzon”. Továbbá Pete Hegseth feladatul kapja, hogy dolgozzon ki törvényhozási és kormányzati javaslatokat a név végleges, hivatalos megváltoztatására, mivel Donald Trump önmagában, kongresszusi jóváhagyás nélkül nem módosíthatja a minisztériumok nevét.

A Fehér Ház egyelőre nem közölte, mennyibe kerül a névváltoztatás, de az amerikai sajtó szerint akár több milliárdos költségvonzata is lehet a több száz hivatali felirat, embléma, e-mail cím, egyenruha lecserélésének.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump elrendelte: átnevezik a Pentagont

rendelet

egyesült államok

pentagon

donald trump

átnevezés

védelmi minisztérium

háborús minisztérium

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: Magyarország már nem „zsákfalu”, regionális gázelosztó központtá válik

Szakértő: Magyarország már nem „zsákfalu”, regionális gázelosztó központtá válik

A Gazprom és a Kínai Nemzeti Kőolajipari Vállalat megállapodást kötött a Szibéria Ereje gázvezetéken keresztül történő szállítások növeléséről, valamint új vezetékek építéséről. A Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője az InfoRádiónak azt mondta, hogy az oroszok Kína mellett India felé is igyekeznek diverzifikálni gázexportjukat. Hortay Olivér arról is beszélt, hogy a világpiaci változásoknak Magyarországra nézve pozitív és negatív következményei is vannak.
Navracsics Tibor: eddig 29 település alkotott a betelepülést korlátozó rendeletet

Navracsics Tibor: eddig 29 település alkotott a betelepülést korlátozó rendeletet

A helyi önazonosság védelméről szóló törvény felhatalmazása alapján egyre több önkormányzat alkot, időnként nagy vitákat kiváltó rendeleteket. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádióban azt mondta, egyelőre elenyésző a betelepülést korlátozó döntések száma, de a jogszabály megteremti a keretet, hogy jogállami döntéseket hozzanak az önkormányzatok.
VIDEÓ
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.05. péntek, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Otthon Start: egyetlen ábra arról, mekkora lakásdrágulásra számítanak az ingatlanszakértők

Otthon Start: egyetlen ábra arról, mekkora lakásdrágulásra számítanak az ingatlanszakértők

A hét elején elindult Otthon Start program alapjaiban határozhatja meg a következő negyedévek lakáspiacát. Az eladó lakások iránti rendkívüli kereslet az árakban is látszódni fog, ugyanakkor a kiadó lakások iránti kereslet mérséklődhet. A legnagyobb ingatlanhálózatok vezetői szerint azonban az Otthon Start mellett más folyamatok is alakíthatják még idén a lakáspiacot - derült ki a zenga.hu felméréséből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre romlik a helyzet a Magyar Postánál: romlik a szolgáltatás, mindenki megissza a levét

Egyre romlik a helyzet a Magyar Postánál: romlik a szolgáltatás, mindenki megissza a levét

Folyamatosan tolja ki a Magyar Posta a kézbesítési vállalásokat, már az elsőbbségi levelek sem biztos, hogy nagyon hamar odaérnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio says US will 'blow up' foreign crime groups if needed

Rubio says US will 'blow up' foreign crime groups if needed

The secretary of state made the comments during a trip to Ecuador, where he announced new measures targeting criminal gangs.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 5. 09:09
Nagyágyúkkal találkozott Donald Trump – fontos kérdést kapott Putyin kapcsán
2025. szeptember 5. 08:13
Az Oeconomus a lengyel Davoson
×
×
×
×