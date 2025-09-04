ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.05
usd:
338.14
bux:
0
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Ukrán katonák egy Patriot indító állást készítenek fel a harcra.
Nyitókép: Ukrán Légierő

Rengeteg fegyvert vettek orosz pénzből Ukrajnának

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Meghaladta az egymilliárd fontot a zárolt orosz vagyoneszközök hozamából London által Ukrajnának vásárolt fegyverek értéke.

Nagy-Britannia többszázezer tüzérségi lövedéket, többszáz légvédelmi rakétát, valamint alkatrészeket vásárolt Ukrajna számára a zárolt orosz vagyoneszközök hozamából – mondta szerdán a brit védelmi miniszter, John Healey, aki előre be nem jelentett látogatásra Kijevbe érkezett.

Csak az utóbbi ötven napban, az ukrajnai védelmi kontaktcsoport júliusi ülése óta – amelyen döntés született az Ukrajnának szánt katonai szállítmányok felgyorsításáról – London csaknem 4,7 millió kézifegyver-lőszert, 60 ezer tüzérségi lövedéket és rakétát, több mint 2500 drónt, kétszáz elektronikai hadviselési rendszert, száz egységből álló könnyűfegyver-szállítmányt, 30 járművet, valamint drónelhárító és egyéb légvédelmi eszközöket juttatott Ukrajnába.

London 2,26 milliárd font (1025 milliárd forint) értékű fegyvervásárlási hitelcsomagot állított össze Ukrajna számára a szankciók alapján Nagy-Britanniában zárolt orosz pénzügyi eszközök hozamából.

A hitelt Ukrajna teljes egészében hadfelszerelések, köztük légvédelmi és tüzérségi eszközök, valamint harcjárművek javításához szükséges részegységek beszerzésére fordíthatja.

A brit kormány álláspontja szerint a nemzetközi jog egyértelműen kötelezi Oroszországot az általa Ukrajnának okozott háborús károk megtérítésére, így felhasználható a zárolt orosz vagyoneszközök hozama Ukrajna pénzügyi támogatására.

London ugyanakkor többször hangsúlyozta, hogy az ebből a forrásból finanszírozott hitelcsomag nem a befagyasztott orosz tőke elkobzását jelenti.

A brit védelmi tárca szerdai tájékoztatásában megerősítette, hogy London az orosz vagyoneszközök hozamából összeállított 2,26 milliárd fontos hitelcsomagon túl az idén 4,5 milliárd font értékű katonai támogatást nyújt nem adóssággeneráló adományok formájában Ukrajnának.

Kezdőlap    Külföld    Rengeteg fegyvert vettek orosz pénzből Ukrajnának

ukrajna

nagy-britannia

kijev

háború

john healey

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.04. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Otthon Start: ekkora lakáskeresletet még a legtapasztaltabb ingatlanközvetítők se láttak

Otthon Start: ekkora lakáskeresletet még a legtapasztaltabb ingatlanközvetítők se láttak

A Duna House lakáspiaci keresletindexe történelmi rekordot állított be: augusztusban 110 ponton zárt, ami a mutató 12 éves fennállása óta messze a legmagasabb érték. A júliushoz képest közel 43%-os, az előző év azonos hónapjához képest pedig 53%-os növekedés egyértelműen az Otthon Start Program hatásának tudható be - közölte az ingatlanközvetítő cég.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leonidász, Legolasz, Ahmed, Mohamed: itt a miniszteri döntés, ezek is a magyar utónévkincs részei

Leonidász, Legolasz, Ahmed, Mohamed: itt a miniszteri döntés, ezek is a magyar utónévkincs részei

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter döntött a 13 nemzetiségi és a magyar utónevekre vonatkozó jegyzékről.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
National day of mourning after Lisbon funicular crash kills at least 15

National day of mourning after Lisbon funicular crash kills at least 15

Another 18 people were injured - five are in a serious condition - with a police investigation under way into what happened and who was on board.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 4. 07:00
15 halálos áldozata és legalább 18 sebesültje van a lisszaboni tömegszerencsétlenségnek
2025. szeptember 4. 06:24
Videón, ahogy elkaszálta a sorompót, majd megállt a síneken az idős sofőr, miközben jött a vonat
×
×
×
×