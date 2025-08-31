ARÉNA
2025. augusztus 31. vasárnap
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédet mond az Ukrajna újjáépítéséről rendezett nemzetközi konferencián a római La Nuova kongresszusi központban 2025. július 10-én.
Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Angelo Carconi

Az Oroszország elleni mélységi csapásokról számolt be Volodimir Zelenszkij

Infostart / MTI

Oroszország területe elleni újabb mélységi csapásokat is kilátásba helyezett vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, válaszul a szombat éjszakai orosz dróntámadásokra, amelyek miatt csaknem 60 ezer háztartás maradt áram nélkül Észak- -és Dél-Ukrajnában.

"Folytatni fogjuk aktív műveleteinket, pontosan úgy, ahogy ez Ukrajna védelme számára szükséges. Az erők és eszközök elő vannak készítve. Újabb mélységi csapások szintén tervben vannak" - hangoztatta Zelenszkij az X-en közzétett nyilatkozatában, miután Olekszander Szirszkijjel, az ukrán hadsereg főparancsnokával tanácskozott.

A DTEK ukrán energiai szolgáltató vállalat szerint az orosz hadsereg az éjszaka folyamán négy energetikai létesítményre mért csapást Odessza megyében, ahol 29 ezren maradtak áramszolgáltatás nélkül.

A legsúlyosabb támadás az Odessza közvetlen közelében fekvő Csornomorszk városát érte, ahol lakó- és kormányzati épületek is megrongálódtak - tájékoztatott Oleh Kiper helyi kormányzó.

"A kritikus infrastruktúra jelenleg áramfejlesztőkkel üzemel" - közölte Telegram-oldalán Kiper, aki szerint egy ember megsérült a csapásban.

Orosz drónok támadták az észak-ukrajnai Csernyihiv megyét is, károkat okozva az ottani energeti infrastruktúrában, 30 ezer háztartást hagyva áram nélkül - közölte Vjacseszlav Csausz helyi kormányzó.

