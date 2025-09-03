Ukrajna leleplezte titokzatos, továbbfejlesztett fegyverét

A lengyelországi MSPO nemzetközi fegyverexpón az ukrán védelmi ipar bemutatta Paljancija drón frissített modelljét, valamint annak jellemzőit – írja a Militarnyi beszámolója alapján a Portfolio.
A rakétadrón a médiajelentések szerint tavaly augusztusban bukkant fel először a harctéren. A most bemutatott, továbbfejlesztett verzió korszerűbb szárny- és farokszerkezetet kapott, valamint a törzsét is meghosszabbították.
Így a fegyver most 3,5 méter hosszú, szárnyfesztávolsága pedig 1,7 méter, de ami még fontosabb: mindössze 320 kilogrammot nyom. 100 kilogrammos robbanófejjel lehet ellátni, hatótávolsága pedig eléri a 650 kilométert. 900 kilométer/órás sebességre is képes, és akár 500 méteres magasságban is repülhet.
A vezérlésről műholdas navigáció gondoskodik, azonban a végső célrávezetést már egy autonóm, célpontfelismerő rendszer biztosítja.
In Poland, during the MSPO 2025 arms exhibition, Ukroboronprom revealed the characteristics of the Ukrainian drone-missile "Palyanytsya".— Slava ?? (@Heroiam_Slava) September 2, 2025
