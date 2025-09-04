ARÉNA
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Europe union and Russia flags background. NATO and russian agression, military war conflict photo
Nyitókép: Vlad Yushinov/Getty Images

Oroszország veszélyt jelent Európára és a világra - közölte a NATO főtitkára

Infostart / MTI

Mark Rutte, a prágai védelmi csúcstalálkozón elmondott beszédében egyebek közt azt hangoztatta, hogy Oroszország destabilizációs és konfrontációs tényező Európában és a világon, s az marad a közeljövőben is.

A NATO számára ezért kiemelt feladat, hogy növelje védelmi beruházásait és felgyorsítsa a védelmi eszközök gyártását - közölte a főtitkár. Mark Rutte szerint Oroszország és Kína nemcsak azért fordítanak nagyobb összegeket hadseregeik korszerűsítésére, hogy katonai bemutatókon szerepeljenek, hanem elsősorban azért, hogy érvényesítsék befolyásukat, megpróbálkozzanak a nemzetközi világrend átalakításával, aláássák a szabadságot és a demokráciát.

Európának saját biztonsága megtartásához - vélte Mark Rutte - sokkal nagyobb katonai erőre van szüksége, mint amilyennel ma rendelkezik. Megjegyezte, hogy Oroszország jelenleg költségvetése 40 százalékát fordítja a hadiiparra. Mark Rutte beszédében emlékeztetett:

a NATO tagállamok a szövetség júniusi csúcstalálkozóján kötelezettséget vállaltak, hogy védelmi kiadásaikat a bruttó hazai termék (GDP) öt százalékára emeljék 2035-ig.

"Az öt százalék nagyon sok pénz, de éppen ez az, amire szükségünk van" - húzta alá a NATO főtitkára. A NATO-nak konkrét céljai vannak a szükséges katonai képességeiről, amelyeket el akar érni. "Konkrét bevásárló listával rendelkezünk, de ha be akarunk vásárolni, ahhoz pénz kell" - mutatott rá a holland politikus.

Mark Rutte jó hírnek minősítette, hogy az európai szövetségesek megerősítették igyekezetüket a védelem terén. A NATO-főtitkár a nap folyamán Petr Fiala cseh kormányfővel is találkozik, akivel a NATO és Csehország együttműködéséről, illetve az ukrajnai helyzetről fognak tárgyalni.

A háromnapos prágai védelmi csúcstalálkozót, amely szerdán este a résztvevők közös vacsorájával kezdődött, a londoni székhelyű Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete (IISS) rendezi.

oroszország

nato

mark rutte

Panyi Miklós: az árkorlát és az értékbecslés is garancia a túlárazás ellen az Otthon Start Programban

Panyi Miklós: az árkorlát és az értékbecslés is garancia a túlárazás ellen az Otthon Start Programban

Az Otthon Start Program első napjainak kiugró sikeréről számolt be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt a bankok versenyéről, a beépített garanciák jelentőségéről, az építőipari kapacitásokról és a program albérletpiacra gyakorolt kedvező hatásairól is.
VIDEÓ
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
