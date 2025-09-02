Egy város komolyan veszi a tartozásokat: leengedi az adósok kerekeit

Amikor a felszólító levelek semmit sem érnek, akkor a tartozások, adóhátralékok behajtására még bonyolultabb és nehézkes jogi utak vannak egy önkormányzat előtt. Bürokratikus, jogi csatározás helyett ezért egy német település, Zittau fájdalmas helyen ragadja meg az adósokat: a kerekeiknél fogva kényszeríti ki tőlük a fizetést – írja az Auto Bild beszámolója nyomán a Vezess.hu.

A vitatott módszer lényege egy trükkös szerkezet, amit a szelepre szerelnek az önkormányzat emberei. Ez a mozgás hatására, menet közben kiengedi az abroncsból a levegőt, azaz a tartozás lapos kerékhez vezet. A város nagy sikerről beszél, míg a német autóklub, az ADAC kockázatot emleget.

A megoldást március óta alkalmazza a városvezetés, és bevezetése óta szinte mindig sikerrel jár. Az adósok nagyon hamar jelentkeznek és fizetnek. Konkrét számokat ugyan nem közölt az önkormányzat, csak annyit tettek közzé, hogy a módszer nagyon sikeres.

A kis eszközt a szelepre rögzítik, és csak az önkormányzat tudja eltávolítani egy speciális kulccsal. Aki a figyelmeztető matrica ellenére elindul, annak néhány száz méter után lapos lesz a gumija.

A közösségi médiában viszont egymást érik a kritikus hozzászólások és az ADAC is baleseti kockázatokat fogalmazott meg: egy olyan gumiabroncs, amely menet közben veszít a levegőből, veszélyes lehet. A közlekedésbiztonsági szervezet (Verkehrswacht) ezért inkább a kerékbilincsek használatát javasolja. Zittau ezzel szemben a világos figyelmeztető jelzésekre és a járművezetők gondossági kötelezettségére hivatkozik.