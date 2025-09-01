A Bakhtar állami hírügynökség úgy tudja, hogy legalább 250-en életüket vesztették a természeti katasztrófában és 500-an megsérültek.

A rengés epicentruma Afganisztán keleti részén, Nangarhár tartomány fővárosától, Dzsalalábádtól 27 kilométerre északkeletre, nyolc kilométeres mélységben volt.

6.0 EarthQuake in Afghanistan , 20 died more than 100 injured in Kundar and Nangarhar !#Afghanistan #AfghanistanEarthquake #earthquake pic.twitter.com/wd7AP1qDtG — Shehzad Qureshi (@ShehxadGulHasen) September 1, 2025

A földrengést érezni lehetett a fővárosban, Kabulban is, és Afganisztán egyes részein internet-kimaradások voltak.