A Bakhtar állami hírügynökség úgy tudja, hogy legalább 250-en életüket vesztették a természeti katasztrófában és 500-an megsérültek.
A rengés epicentruma Afganisztán keleti részén, Nangarhár tartomány fővárosától, Dzsalalábádtól 27 kilométerre északkeletre, nyolc kilométeres mélységben volt.
6.0 EarthQuake in Afghanistan , 20 died more than 100 injured in Kundar and Nangarhar !#Afghanistan #AfghanistanEarthquake #earthquake pic.twitter.com/wd7AP1qDtG— Shehzad Qureshi (@ShehxadGulHasen) September 1, 2025
A földrengést érezni lehetett a fővárosban, Kabulban is, és Afganisztán egyes részein internet-kimaradások voltak.
A strong earthquake jolted Afghanistan, Tajikistan, Pakistan and India, with epicentres in Jalalabad, Kunar and Kabul, measuring between 5.6 and 6.7 on the Richter scale. Aftershocks are still ongoing. May Allah protect us, Amen. pic.twitter.com/nLHbIGqyLB— Insurgency Index (@insurgency_2) August 31, 2025