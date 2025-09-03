ARÉNA
Gyerekek állnak egy földrengésben összeomlott lakóház romjain a kelet-afganisztáni Kunar tartományban 2025. szeptember 2-án. Az augusztus 31-én éjszaka bekövetkezett, 6-os erősségű rengés halálos áldozatainak a száma 1400 fölé emelkedett.
Nyitókép: MTI/EPA/Aimal Zahir

A borzalmas katasztrófa után máris itt a magyar segítség

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Szolidaritási akciót hirdet az afganisztáni földrengés túlélőinek megsegítésére az Ökumenikus Segélyszervezet.

A kedden az MTI-hez eljuttatott közleményükben jelezték, hogy már 800-nál is több halottja van a kelet-afganisztáni földrengésnek, amely vasárnap az éjszakai órákban pusztított Kelet-Afganisztán hegyes, Pakisztánhoz közel eső határvidékén. Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala szerint a földrengés 12 ezer embert is érinthet – tették hozzá.

A segélyszervezet nemzetközi partnereivel megkezdte egy humanitárius segélyakció kidolgozását, amelynek keretében a károsultak szolidaritási készpénzes segítségnyújtásban részesülnek.

A legkritikusabb helyszíneken – Kuz Kunar és Darai Nur körzetben – alapvető élelmiszerekkel, higiéniai eszközökkel támogatják a családokat, illetve hozzájárulnak a károsultak átmeneti elhelyezéséhez.

A segélyszervezet felhívta adományozóit, hogy amennyiben támogatnák az afganisztáni földrengés túlélőit, úgy a www.segelyszervezet.hu oldalon bankkártyával, vagy átutalással a 11705008-20464565-ös számlaszámon „Afganisztán” megjelöléssel csatlakozzanak a katasztrófa károsultjait megsegítő segélyakcióhoz – áll a közleményben.

Hárommillió a kormánytól

Hárommillió forintot ajánlott fel a kormány a Hungary Helps Programon keresztül az Ökumenikus Segélyszervezetnek az afganisztáni földrengés túlélőinek megsegítésére.

Belföld    A borzalmas katasztrófa után máris itt a magyar segítség

földrengés

afganisztán

hungary helps

ökumenikus segélyszervezet

