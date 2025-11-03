ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.65
usd:
336.09
bux:
0
2025. november 3. hétfő Győző
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Seismograph and Earthquake - 3D Rendering
Nyitókép: Petrovich9/Getty Images

Videón, ahogy rázkódik a föld Afganisztánban, sok a halott

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Legkevesebb nyolcan meghaltak és kétszázan megsérültek, amikor hétfő hajnalban 6,3-as erősségű földrengés rázta meg Afganisztán északi részét.

A rengés epicentruma Mazar-i-Sharif városa közelében, Balkh tartományban volt, a földmozgás 28 kilométer mélységben történt - jelentette az USGS amerikai földtani szolgálat. A szervezet narancs riasztást adott ki, „jelentős áldozatok és széles körű károk” lehetőségére figyelmeztetve.

A Reuters értesülései szerint legalább hét halálos áldozat és mintegy 150 sérült volt a hétfő reggeli órákig. Az áldozatokat és sérülteket kórházakba szállították, a helyi egészségügyi intézmények zsúfoltak.

A földrengés részben megrongálta a város híres Kék Mecsetét (Blue Mosque) is

– erősítette meg Haji Zaid, Balkh tartomány szóvivője.

Az APA/AFP beszámolója szerint a nemzeti katasztrófavédelmi ügynökség legalább kilenc halottról adott tájékoztatást. Több mint 260 sérültet regisztráltak a két tartományban. A földrengést a több száz kilométerre fekvő Kabulban is érezni lehetett; helyszíni tudósítások szerint sokan rémülten rohantak az utcára.

Az afgán hatóságok figyelmeztettek, hogy a mérleg a mentési munkálatok előrehaladtával még emelkedhet, mivel a kommunikáció több hegyvidéki térségben megszakadt.

Kezdőlap    Külföld    Videón, ahogy rázkódik a föld Afganisztánban, sok a halott

földrengés

kabul

afganisztán

mazar-i-sharif

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Országos razziát tartanak a gyrososoknál

Országos razziát tartanak a gyrososoknál

Az élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági előírások betartása, a nyomonkövethetőség biztosítása és a megfelelő konyhatechnológia alkalmazása érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos ellenőrzést rendelt el a gyrost árusító éttermekben és büfékben - közölte a hatóság hétfőn.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elbukott egy adónem Magyarországon, ki kell vezetni? Itt az uniós bírósági döntés: a helyzet egyértelmű

Elbukott egy adónem Magyarországon, ki kell vezetni? Itt az uniós bírósági döntés: a helyzet egyértelmű

Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka uniós joggal ellentétesnek minősítette a magyar szén-dioxid-kvóta-adót.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he doubts US will go to war with Venezuela

Trump says he doubts US will go to war with Venezuela

In the same interview, the US president suggests Nicolás Maduro's days as the South American country's leader are numbered.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 3. 08:27
Volodimir Zelenszkij bejelentette: új Patriot rendszerek érkeztek Ukrajnába
2025. november 3. 08:08
Donald Trump nem engedi külföldre az új amerikai AI-chipet
×
×
×
×