Videón, ahogy rázkódik a föld Afganisztánban, sok a halott

A rengés epicentruma Mazar-i-Sharif városa közelében, Balkh tartományban volt, a földmozgás 28 kilométer mélységben történt - jelentette az USGS amerikai földtani szolgálat. A szervezet narancs riasztást adott ki, „jelentős áldozatok és széles körű károk” lehetőségére figyelmeztetve.

A Reuters értesülései szerint legalább hét halálos áldozat és mintegy 150 sérült volt a hétfő reggeli órákig. Az áldozatokat és sérülteket kórházakba szállították, a helyi egészségügyi intézmények zsúfoltak.

A földrengés részben megrongálta a város híres Kék Mecsetét (Blue Mosque) is

– erősítette meg Haji Zaid, Balkh tartomány szóvivője.

Az APA/AFP beszámolója szerint a nemzeti katasztrófavédelmi ügynökség legalább kilenc halottról adott tájékoztatást. Több mint 260 sérültet regisztráltak a két tartományban. A földrengést a több száz kilométerre fekvő Kabulban is érezni lehetett; helyszíni tudósítások szerint sokan rémülten rohantak az utcára.

Az afgán hatóságok figyelmeztettek, hogy a mérleg a mentési munkálatok előrehaladtával még emelkedhet, mivel a kommunikáció több hegyvidéki térségben megszakadt.

???#BREAKING | NEWS ⚠️

CCTV video footage from the Powerful 6.4 ⚡️Magnitude earthquake that has struck Afghanistan and the Hindu Kush region searching for more video and images. pic.twitter.com/P2Da1YDYHJ — Todd Paron?????? (@tparon) November 2, 2025