Donald Trump bejegyzése nyomán Volodimir Zelenszkij Oroszország elleni támadásról beszél

Ami a több mint három és fél éve tartó háborút illeti, az orosz támadások nemcsak folytatódnak, de – mint azt a munkácsi amerikai gyár elleni támadás is bizonyította – új területekre terjednek ki. Ezt követően hangsúlyozta az ukrán államfő, hogy a védelem önmagában nem elegendő, és ellentámadásokra van szükség.

A háborúnak véget kell vetnünk – hangoztatta a német hírportálok által idézett videóbeszédében Zelenszkij, aki szerint ennek érdekében nyomást kell gyakorolni Oroszországra. Az elnök a tudósítások alapján ezúttal közvetlenül nem is utalt a alaszkai csúcson eredetileg célul kitűzött lehetséges csúcstalálkozójára Vlagyimir Putyinnal. Olyannyira nem, hogy szerinte a Kreml vezetője semmi mást nem ért, csak a "hatalmat és a nyomást".

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az ukrán hadsereg továbbra is védi az országot, illetve az ukrán népet.

"De Trump elnöknek teljesen igaza van abban, hogy ebből a célból a védekezés önmagában nem elegendő"

- tette hozzá.

A hasonlatot rögtön felkapták a német közszolgálati médiumok, élükön az ARD és a ZDF televízióval. Trump ugyanis előző este "kedvenc" platformján, a Truth Social közösségi oldalán a háborút egy, a sportban kiemelkedő csapathoz hasonlította.

"Nagyon nehéz, sőt akár lehetetlen megnyerni egy háborút anélkül, hogy megtámadnánk a megszálló országát" – írta az amerikai elnök. "Olyan ez, mint egy nagy sportcsapat, amelynek fantasztikus védelme van, de nem képes támadni" – fogalmazott az elnök, aki szerint ilyen esetben nincs esély a győzelemre. Az elnök ezzel kapcsolatban is elődjét bírálta. "Joe Biden nem engedte. hogy Ukrajna visszavágjon" - rótta fel Trump, megismételve, hogy ez a háború nem létezne, ha ő lett volna Biden helyett az elnök.

A német média szerint Zelenszkij az említettek mellett kijelentette azt is, hogy a katonai műveletek mellett Ukrajna diplomáciai erőfeszítéseket is tesz a tárgyalások, illetve a béke érdekében. Az ukrán katonai vezetés kapcsolatban áll külföldi partnerekkel, hogy a biztonsági garanciák "katonai összetevőin" dolgozzon.

A szóban forgó biztonsági garanciákat azonban csütörtökön gyakorlatilag az orosz külügyminiszter "vétózta meg". Szergej Lavrov ugyanis orosz hírportáloknak hangsúlyozta, hogy szóba sem jöhet Ukrajna európai szövetségeseinek katonai jelenléte Ukrajnában. Oroszország szerint csakis olyan békegaranciákról lehet szót szó, amelyet országa és az Egyesült Államok mellett az ENSZ Biztonsági Tanácsának többi állandó tagja, azaz Kína, Franciaország és Nagy-Britannia együttesen vállal.

Mindennek ellenére Németországban egyelőre még folyik a nemzetközi biztonsági garanciákban történő német szerepvállalással kapcsolatos egyeztetés. A legfrissebb értesülések szerint immár a koalíciós pártok, a CDU/CSU és a SPD is azon a véleményen vannak, hogy szárazföldi katonai garanciákról nem lehet szó.

Így marad Ukrajna elsősorban fegyverekkel történő támogatása.