Görög pokol: őrizetben két gyanúsított

A 19 és 20 éves, többrendbeli gyújtogatással gyanúsított fiatalemberek a hatóságok szerint közösen és több alkalommal okoztak tüzeket a város környéki területeken, a többi között az erdők borította térségben is.

Az ERT úgy tudja, a 19 éves gyanúsított vallomást tett és elvezette a rendőröket oda, ahol a tüzet meggyújtották és amely egyezett a nyomozás korábbi eredményeivel.

Parts of Greece, including the tourist islands of Chios and Zakhynthos, burned in an uncontrolled wildfire that torched homes, olive groves and forests, and quickly spread across the industrial zone of Patra https://t.co/jb1sm3j8ZW pic.twitter.com/uzsvjbAl5F — Reuters (@Reuters) August 13, 2025

Hatósági források megerősítették, hogy a gyanúsítottak a nyomozás idejére őrizetben maradnak.

Idén nyáron Görögországban ismét több tűz pusztított, a lángok jelentős mennyiségű erdőket és termőföldeket perzseltek fel, sokakat pedig a hatóságok evakuáltak.