ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.24
usd:
338.87
bux:
105519.51
2025. augusztus 18. hétfő Ilona
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Tengervizet dob le a lángoló növényzetre egy hidroplán az erdőtűz sújtotta Ciovo horvát szigeten 2023. július 27-én. A lángok a sziget keleti térségében csaptak fel.
Nyitókép: MTI/AP/Miroslav Lelas

Görög pokol: őrizetben két gyanúsított

Infostart / MTI

Két embert vettek őrizetbe az ország nyugati részén lévő Patrasz és környékén pusztító erdőtüzek nyomán indított vizsgálat során – jelentette hétfőn az ERT görög közszolgálati műsorszóró.

A 19 és 20 éves, többrendbeli gyújtogatással gyanúsított fiatalemberek a hatóságok szerint közösen és több alkalommal okoztak tüzeket a város környéki területeken, a többi között az erdők borította térségben is.

Az ERT úgy tudja, a 19 éves gyanúsított vallomást tett és elvezette a rendőröket oda, ahol a tüzet meggyújtották és amely egyezett a nyomozás korábbi eredményeivel.

Hatósági források megerősítették, hogy a gyanúsítottak a nyomozás idejére őrizetben maradnak.

Idén nyáron Görögországban ismét több tűz pusztított, a lángok jelentős mennyiségű erdőket és termőföldeket perzseltek fel, sokakat pedig a hatóságok evakuáltak.

Kezdőlap    Külföld    Görög pokol: őrizetben két gyanúsított

görögország

erdőtűz

gyújtogató

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss Ambrus hitelkeretről, a busztüzekről és a Flórián-beruházás csúszásáról is beszélt az Arénában

Kiss Ambrus hitelkeretről, a busztüzekről és a Flórián-beruházás csúszásáról is beszélt az Arénában
A Fővárosi Önkormányzatnak meg kellett emelnie a folyószámla-hitelkeretét, amelyből a város rendszeres kiadásait fedezi – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Kiss Ambrus, a Főpolgármester Hivatal főigazgatója, aki a busztüzek kapcsán hangsúlyozta: biztonságosak a közösségi közlekedés járművei. A Flórián téri felüljáró felújításánál egyelőre két hónap csúszással számolnak.
„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

Messze vannak még a felek a békétől, mert messze vannak egymástól az álláspontok is – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A posztszovjet térség szakértője szerint ha Ukrajna megkapja a biztonsági garanciákat, elképzelhető, hogy Volodimir Zelenszkij hajlandó lesz kompromisszumra vagy valamilyen engedményekre, mert ezek Ukrajna hosszú távú fennmaradásának a feltételei lehetnek.
 

Volodimir Zelenszkij: Oroszországot csak erővel lehet békére kényszeríteni - videó

Szijjártó Péter visszaszólt az ukrán külügyminiszternek

Kínának is van mondanivalója "Alaszkáról"

Oroszország csak lő és lő - ennyit ért Vlagyimir Putyin alaszkai látogatása

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.19. kedd, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elkezdődött a Trump-Zelenszkij csúcs, most dől el Ukrajna sorsa - Percről percre a Trump-Zelenszkij-EU tárgyalásról

Elkezdődött a Trump-Zelenszkij csúcs, most dől el Ukrajna sorsa - Percről percre a Trump-Zelenszkij-EU tárgyalásról

Elkezdődött Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csúcstalálkozója a Fehér Házban - az eseményen számos európai vezető és a NATO főtitkára is részt vesz. Trump a múlt héten találkozott az orosz elnökkel, erről is biztosan szó lesz a tárgyalóasztalnál. Trump és Zelenszkij rövid tárgyalást tartott a sajtó előtt, majd elvonultak, hogy privátban folytassák az egyeztetéseket. Trump többször is említette, hogy erős biztonsági garanciákat adna Ukrajnának, akár még katonákat is küldhet az ország területére, ha vége a háborúnak. Cikkünk percről percre frissül a Trump-Zelenszkij találkozó eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csodálatos égi jelenséget láthatsz szerda hajnalban: csak nagyon ritkán van ilyen, kár lenne kihagyni

Csodálatos égi jelenséget láthatsz szerda hajnalban: csak nagyon ritkán van ilyen, kár lenne kihagyni

Három bolygó, a Hold és több fényes csillag, valamint csillaghalmaz kerül közel egymáshoz augusztus 20-án hajnalban

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US will ensure any Ukraine-Russia peace deal 'works' as he meets Zelensky in White House

Trump says US will ensure any Ukraine-Russia peace deal 'works' as he meets Zelensky in White House

The US president says Russia's Putin is "expecting a call" immediately after his talks with Zelensky and European leaders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 18. 20:03
Borzalmas leletre bukkantak Irakban
2025. augusztus 18. 19:37
Óriási hadgyakorlat kezdődött Ázsiában
×
×
×
×