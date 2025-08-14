Új részletek a Trump–Putyin találkozóról – itt a pontos időpont is

Ottani idő szerint pénteken 11 óra 30 perc körül (Magyarországon 21 óra 30 perckor) kezdődik majd meg Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója az alaszkai Anchorage-ban – közölte Jurij Usakov, az orosz államfő tanácsadója.

A megbeszélés témája az orosz–ukrán háború lesz, ám arra Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt nem hívták meg – emlékeztet a hvg.hu.

„A beszélgetés négyszemközt zajlik majd, természetesen, tolmácsok közreműködésével” – tájékoztatott Usakov, aki azt is elárulta, hogy a két ország küldöttsége is egyeztet majd munkaebéd keretében, a két elnök pedig közös sajtótájékoztatót is tart.

Trump és Putyin a múlt héten egyezett meg arról, hogy személyes egyeztetésen vesz részt. 2021 júniusa óta ez lesz az első alkalom, hogy az Egyesült Államok és Oroszország vezetője találkozik – akkor Putyin tárgyalópartnere Joe Biden volt, aki az orosz offenzíva 2022. februári megindítása után már nem volt hajlandó erre.

Usakov csütörtöki, moszkvai sajtótájékoztatóján azt mondta, „mindenki számára nyilvánvaló”, hogy az esemény központi témája Ukrajna lesz, de tágabb biztonsági és nemzetközi kérdések is szóba kerülnek majd.

„Az eszmecsere nyomán várhatóan továbbfejlődnek a kétoldalú kapcsolatok, például a kereskedelemben és a gazdasági szférában. Szeretném megjegyezni, hogy ebben az együttműködésben hatalmas, és mostanáig sajnos kiaknázatlan potenciál rejlik” – tette hozzá az elnöki tanácsadó.

Az orosz delegáció tagjai között Usakov ismertetése szerint ott lesz Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Anton Sziluanov pénzügyminiszter és Kirill Dmitijev, Putyin beruházási és gazdasági együttműködési különmegbízottja, Kirill Dmitrijev is.

A találkozó bejelentése óta zajlik a találgatás arról, hogyan próbálja majd Trump rávenni Putyint arra, hogy vessen véget az ukrajnai agressziónak. Az amerikai elnök egy korábbi sajtótájékoztatóján például arról beszélt, hogy Ukrajna és Oroszország között lesz „némi területcsere”, ami „jó és rossz is” lesz a két ország számára. Zelenszkij ennek nyomán kijelentette, hogy számukra szóba sem jöhet, hogy területek átadásával fizessenek a békéért, a The Telegraph a minap azonban arról írt, hogy enyhülni látszik.

Trump szavaira szerdán az orosz vezetés is reagált, Alekszej Fagyejev, az orosz Külügyminisztérium Sajtó és Információs Osztályának vezetőhelyettese úgy fogalmazott: „Nem kell új dolgokat kitalálni. Az Oroszországi Föderáció területi struktúrája fölött országunk alkotmánya őrködik. Ez mindent elmond. Ennek megfelelően az alaszkai tárgyalások folyamán az orosz küldöttség céljait kizárólag a nemzeti érdekeink határozzák meg”.

Ugyancsak a The Telegraph csütörtökön már arról számolt be, hogy Trump ukrán ritkaföldfémekhez és alaszkai ásványokhoz való hozzáférést ajánlhat Putyinnak a békéért cserébe.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője kedden arról beszélt: a csúcstalálkozó célja az lesz, hogy Trump teljesen átlássa a helyzetet. Döntések vélhetően még nem születnek majd, azokhoz ugyanis további egyeztetések szükségesek.

Trump aztán a szerdai sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy Putyin „súlyos következményekkel” néz majd szembe, ha pénteken nem egyezik bele az ukrajnai háború befejezésébe. Az elnök azt is bejelentette, hogy az alaszkai csúcs után azonnali újabb találkozót tervez Putyinnal, akkor már Zelenszkij részvételével.