2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
Nyitókép: Unsplash

Különös ügy: több napja sodródhattak a Szajna vízben a holttestek

Infostart / MTI

Négy holttestet találtak a Szajnában a Párizshoz közeli Choisy-le-Roi-ban. A férfi holttesteket néhány méterre egymástól találták meg, és már több napja a vízben lehettek – erősítette meg csütörtökön az ügyben vizsgálatot indító francia rendőrség a Le Parisien című napilap értesülését.

A rendőrséget szerdán délután riasztotta a Szajna mentén közlekedő elővárosi vasút (RER) egyik utasa, miután meglátta a holttesteket a folyóban.

A helyszínre érkező vízirendőrség először egy holttestet emelt ki a vízből, majd további hármat, amelyek néhány méterre voltak egymástól: az egyik körülbelül 50 méterre az elsőtől, a másik ágak közé szorult, a harmadik pedig a vízzel sodródott.

A négy áldozat már több napja a vízben volt. Hárman teljesen fel voltak öltözve, míg a negyedik nem viselt sem nadrágot, sem alsóneműt.

A holttesteket a párizsi igazságügyi-orvostani intézetbe szállították azonosításra és boncolásra.

Choisy-le-Roi polgármestere, Tonino Panetta a Le Parisiennek elmondta, hogy „a holttestek előrehaladott bomlásnak indultak”. Hozzátette, hogy „valószínűleg elég messziről sodródhattak ide”. A nyomozás egyelőre nem tárt fel bűncselekményre utaló nyomokat.

Komoly hatása lehet az amerikai gazdaságra Stephen Miran kinevezésének

Komoly hatása lehet az amerikai gazdaságra Stephen Miran kinevezésének

2025. augusztus 8-án az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump bejelentette, hogy Stephen Mirant jelöli az amerikai jegybank, a Federal Reserve igazgatótanácsába. Bár csak egyetlen tagról beszélünk a hétfős bizottságban, mind a történelem, mind Miran korábbi nyilatkozatai azt mutatják, hogy komoly hatása lehet a piacokra és az USA gazdaságára a kinevezésnek. Hogy pontosan mik lehetnek ezek, ennek járunk utána ebben az írásban.
Annyit késtek a vonatok, hogy kirúgták a vasút vezérigazgatóját

Annyit késtek a vonatok, hogy kirúgták a vasút vezérigazgatóját

Richard Lutz, a Deutsche Bahn vezérigazgatója távozik pozíciójából, miután Patrick Schnieder közlekedési miniszter bejelentette a váltást a német vasúttársaság élén - jelentette a Bild.

Lehet ez így nem lesz könnyű menet? 10 százalékos önrésszel akarja felvenni az Otthon Startot?

Lehet ez így nem lesz könnyű menet? 10 százalékos önrésszel akarja felvenni az Otthon Startot?

Az Otthon Start Program 10 százalékos önerő-kedvezménye nem minden igénylő számára elérhető, és a banki értékbecslés is kulcsfontosságú szerepet kap a hiteligénylés során.

What do Putin and Trump each want from the Alaska summit?

What do Putin and Trump each want from the Alaska summit?

The Russian leader senses a chance for more international recognition, while his American counterpart hopes to play peacemaker.

Donald Trump egy valamiben elég biztos az orosz elnököt illetően
Komoly hatása lehet az amerikai gazdaságra Stephen Miran kinevezésének
