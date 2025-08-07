ARÉNA
2025. augusztus 7. csütörtök
Nyitókép: Pixabay.com

Rekordhosszú hőhullámtól szenvednek Finnországban

Infostart / MTI

Hetek óta tartó hőhullámtól szenvednek a rénszarvasok Finnországban.

"Nem képesek megfelelően szabályozni a testhőmérsékletüket és túlhevülnek. Néhány egyed el is pusztult" - ismertette Anne Ollila, a finn rénszarvastartók egyesületének elnöke.

Finnországban az utóbbi hetekben 22 egymást követő napon ment fel a hőmérséklet 30 Celsius-fok fölé. A Helsinki Meteorológiai Intézet szerint a feljegyzések 1961-es kezdete óta ez volt a leghosszabb helyi hőhullám. A sarkvidéki Rovaniemiben, amelyet a Mikulás hivatalos otthonaként reklámoznak, kedden 26 Celsius-fokot mértek.

Ollila felhívta a figyelmet arra, hogy hőségben a rénszarvasok kevésbé tudnak elmenekülni a ragadozók, így például a farkasok elől. Emellett az állatok nyáron egyre gyakrabban lakott területen keresnek menedéket a böglyök és a szúnyogok elől, ahelyett, hogy az árnyékos erdőkben maradnának. Nem ritka, hogy egy-egy rénszarvas így a lakóházak kertjébe is betéved - tette hozzá.

A sarkvidék a klímaváltozás miatt gyorsabban melegszik fel a világ más régióinál. Szakemberek arra számítanak, hogy a hőhullámok még gyakoribbak, hosszabbak és melegebbek lesznek a következő években.

Trump says 'good prospect' of summit with Putin and Zelensky after envoy's Russia visit

Trump says 'good prospect' of summit with Putin and Zelensky after envoy's Russia visit

Expectations for a ceasefire between Moscow and Kyiv are muted, despite the US president's threat of sweeping sanctions.

