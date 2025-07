Landolás után tűnt csak fel, hogy elhagyta az egyik szárnydarabját az utasszállító

A New York Post beszámolója szerint a Delta Airlines Atlantából Raleigh-Durham nemzetközi repülőtérre tartó járatáról vált le a levegőben a szárny egyik darabja, amely egy raleigh-i lakóövezetben landolt.

A légitársaság szóvivője szerint a Boeing 737-es bal szárnyról leváló alkatrész ellenére a gép biztonságosan földet ért.

A szárnylap egy lakóház felhajtójának a közepére esett, mindössze néhány méterre az ott parkoló autótól.

