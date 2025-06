Helyzetjelentés Nagyborosnyóról: várják a segítséget, és újabb árvizektől tartanak

A székelyföldi Kovászna megyében is jelentős károkat okozott az árvíz az elmúlt napokban. A megáradt Zágon és Kovászna folyó nagy területeket öntött el Nagyborosnyónál is. A mintegy 1500 fős település nagy részét érintő áradás olyan hirtelen érkezett, hogy a családoknak nem volt idejük kimenekíteni értékeiket az otthonaikból. A víz a 2005-ös árvíznél is jóval magasabbra, mintegy 60 centiméterre ért fel, a házakban valamennyi bútor, paplan és párna is tönkrement, az elöntött pincékben odaveszett a termény. Ahol a víz már visszahúzódóban van, ott a lakóingatlanok szobáit sár borítja.

Németh Zoltán nagyborosnyói református lelkipásztor hétfő reggel az InfoRádióban azt mondta, lassan elvonul az árhullám, jelenleg a károk helyreállítását végzik, eltakarítják a szemetet és a törmelékeket a településen. A következő lépés az alaposabb kárfelmérés lesz, miután közvetlen veszély már nincs. A lelkész tájékoztatása szerint körülbelül 120 lakóházat érint az árvíz, ami a falu lakóépületeinek az egynegyedét jelenti. Nagyobb károk azonban inkább a helyi gazdaságokban keletkeztek, a házakat kisebb sérülések érték, de így is nagyjából másfél méteres víz állt a lakások jelentős részében.

Nagyborosnyón találhatók faházak is, de többségében vályogból vagy téglából készült házak vannak a településen. Németh Zoltán hozzátette: az elmúlt napokban nem omlott össze egy ház sem, de nem lehet kizárni, hogy a következő napokban egy-két lakóépület összedől. A Kovászna megyei településen belül sikerült elhelyezni azokat a családokat, amelyeket ki kellett telepíteni, a többség rokonoknál száll meg ideiglenesen.

Az önkormányzat a helyi iskola tornatermében alakított ki menedékpontot, ahol azokat szállásolták el, akiknek nincs rokonuk, hozzátartózójuk a közelben.

Az Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Református Szeretetszolgálat a helyszínen nyújt segítséget az árvízkárosultaknak. A károk felmérését az önkormányzat által kijelölt hatóságok végzik Nagyborosnyón. A Magyar Református Szeretetszolgálat két munkatársa már péntekre virradóra megérkezett a faluba, két mikrobusszal hoztak adományokat, tartós élelmiszert, melyeket elraktároztak a helyiek, és a következő napokban osztják szét a rászorulók között. Hétfőn a szeretetszolgálat újabb csoportja érkezik Nagyborosnyóra, ezúttal technikai és munkaeszközöket hoznak, például vízszivattyúkat, hogy minél előbb el lehessen távolítani a vizet az ingatlanokból, pincékből.

A Kovászna-patak által eláraszott utca a Kovászna megyei Nagyborosnyón 2025. május 29-én. Fotó: MTI/Kátai Edit

Catalin Predoiu ügyvivő román miniszterelnök is ellátogatott az árvíz sújtotta Kovászna megyei területekre, és megígérte, hogy állami forrásokat is biztosítanak a helyreállításra. Németh Zoltán reménykeltőnek tartja a gesztust, de megjegyezte, hogy Romániában jelenleg kormányválság van, az új kabinet még csak formálódik, így sok a bizonytalanság. A nagyborosnyói lelkész bízik benne, hogy az új román kormány betartja az ígéreteit, és érkezni fog időben a segítség. Mint fogalmazott,

a károsultakat minél hamarabb kártalanítani kell, hogy az érintett településeken újrakezdődhessen az élet, ehhez azonban központi támogatásra is szükség van.

A rászorulók az anyagi hozzájárulás mellett lelki segítségre is szorulnak egy ilyen helyzetben. Németh Zoltán és társai az elmúlt egy hétben éjjel-nappal az emberek között voltak, és nemcsak a védekezésben igyekeztek segíteni, hanem lelki támaszt is nyújtottak a bajbajutottaknak. A lelkipásztor elmondta: nagyon sok elkeseredett embert látott, akik most kilátástalannak látják a helyzetüket, ezért nagyon fontosnak tartja, hogy percről percre ott legyenek közöttük.

A nagy árhullám szerencsére levonult, és az időjárás-előrejelzések szerint egyelőre nem várhatók nagyobb esőzések Kovászna megyében. Ugyanakkor Németh Zoltán szerint a veszély nem múlt el, a következő időszakban, években újra lehetnek nagyobb árvizek. A mostani védekezés során a katasztrófavédelem és a vízügyi hatóság két gátat elbontott annak érdekében, hogy ne önthesse el még nagyobb vízmennyiség a települést. Több száz hektárnyi mezőgazdasági területet árasztottak el vízzel azért, hogy ne kerüljön még nagyobb víztömeg a faluba. „A veszély sajnos velünk marad, nagyobb esőzések után ismét hasonló helyzetre lehet számítani” – jegyezte meg Nagyborosnyó református lelkipásztora.

(A nyitóképen: a Kovászna-patak által elárasztott utca a Kovászna megyei Nagyborosnyón 2025. május 29-én.)