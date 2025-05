Szakáli István Loránd a romániai radikális előretörésről: nagyon nehéz időszak vár a magyarságra

Calalin Predoiu belügyminisztert, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) ideiglenes elnökét nevezte ki Románia ügyvivő miniszterelnökévé kedden Ilie Bolojan ideiglenes államfő, miután tudomásul vette Marcel Ciolacu miniszterelnök lemondását és kiadta a kormányfői tisztség megüresedéséről szóló elnöki rendeletet. A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöki tisztségét is betöltő Ciolacu a kormánykoalíció közös államfőjelöltjének választási kudarca miatt jelentette be lemondását, miután kiderült, hogy Crin Antonescu volt PNL-elnök a megismételt elnökválasztás vasárnapi első fordulójában a harmadik helyen végzett, és így nem került be a május 18-án megrendezendő második fordulóba.

Május 18-án George Simion, a hagyományos pártok által szélsőségesnek tartott Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, és Nicusor Dan, Bukarest európai uniós elkötelezettségű független főpolgármestere közül választ elnököt Románia 19 millió választópolgára.

„Romániában jelenleg igen nagy a politikai bizonytalanság. Miniszterelnök benyújtotta a lemondását, de a szociáldemokrata párt miniszterei a helyükön maradtak, az átmeneti kormány azonban maximum 45 napig maradhat pozícióban, és viszonylag korlátozott a mozgástere, tehát csak a napi ügyekben hozhat döntést, ezért béna kacsa lesz” – mondta Szakáli István Loránd.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatója szerint Romániában a vasárnapi választások után újból felbolydult az egyébként sem csendes politikai közélet, és elindult a politikai helyezkedés. Mint kifejtette, az Európa-párti Nicusor Dan mögött felsorakozott a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDSZ, de a legerősebb kormánypárt, a szociáldemokrata nem foglal állást, a döntést a szavazói lelkiismeretére bízza. A szakértő szerint a szociáldemokraták arra játszanak, hogy George Simion elnökké választását már nem lehet megakadályozni, de Simion szélsőséges, magyarellenes pártjával, a Románok Egységéért Szövetséggel koalícióra léphetnek majd.

Szakáli István Loránd hozzátette, most

a román választók nagyon dühösek, és elegük van abból, ami 35 éve folyik az országban,

de ott a kormányváltás egyáltalán nem szokatlan dolog, és azt sem látni, hogy ez a taktikázás beválik-e. A szakértő szerint a második kör eredménye előre nem borítékolható, mert minden bizonnyal nagyon komoly összefogás lesz az Európa-párti erők részéről Brüsszel, illetve a fősodratú média támogatásával is annak érdekében, hogy elkerüljék egy szélsőséges jelölt elnökké válását. Felidézte azt is, hogy Romániában volt már hasonló helyzet: 2000-ben az akkori időszak szélsőséges, nacionalista, magyarellenes politikai szereplője, Corneliu Vadim Tudor jutott be a második fordulóba Ion Iliescu akkori elnökkel szemben, és végül sikerült megakadályozni, hogy szélsőséges magyarellenes elnöke legyen Romániának, de ehhez arra volt szükség, hogy vele szemben mindenki összefogjon.

Szakáli István Loránd arra is felhívta a figyelmet, hogy a román államfőnek jelentősen hangsúlyosabb a szerepe, mint például a magyarnak. A legerősebb jogköre, hogy ő jelöli a miniszterelnököt. Ha megválasztják George Simont, akkor már jelezte, hogy az ő miniszterelnök-jelöltje az a Calin Georgescu lesz, aki tavaly megnyerte a végül érvénytelenített államfőválasztás első fordulóját, majd kizárták a megismétel voksolás jelöltjei közül. „Ha pedig a parlament kétszer elutasítja az államfő miniszterelnök-jelöltjét, akkor a parlament automatikusan feloszlik, és előre hozott parlamenti választásokat kell tartani. Ez a lehető legrosszabb forgatókönyv, ami a jelenlegi Romániában megtörténhet, mert nagyon könnyen előállhat az az eset, hogy mind az elnöki pozíciót, mind pedig a parlamenti többséget a szélsőséges pártok fogják elfoglalni” – vetítette előre az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatója.

„Nagyon nehéz időszak vár a romániai magyarságra. Minden politikai bölcsességre, minden politikai rutinra szüksége lesz az RMDSZ vezetőinek, az erdélyi magyarság vezetőinek arra, hogy a magyar közösség, a romániai magyarság lehetőleg ne sérüljön ebben a bizonytalan politikai helyzetben”

– mondta Szakáli István Loránd, és jelezte, ebben komoly szerep vár majd a magyar kormányra is. Szerinte elképzelhető olyan helyzet, hogy a magyar közösség védelme érdekében Magyarországnak a bilaterális vagy a pártközi kapcsolatokat is be kell vetnie, mert szerinte ha Simion lesz Románia elnöke, akkor felbátorodnak azok a magyarellenes erők, amelyek mindig is jelen voltak Romániában.

„Ha Nicusor Dan lesz végül is Románia elnöke, az is földrengésszerű változást fog okozni, mivel azok a rendszerpártok, amelyek az elmúlt 35 évben vezették Romániát, mindenféleképpen háttérbe szorulnak” – összegzett Szakáli István Loránd.