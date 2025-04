Benjamin Netanjahu döntött a bejrúti robbanó csipogók aktiválásáról

Benjamin Netanjahu kevéssel azelőtt rendelte el a tavaly szeptemberi csipogós támadás végrehajtását, hogy Irán az elrejtett robbanóeszközökre bukkant volna – írja a Euronews alapján a hirado.hu.

Tavaly szeptember közepén több magasrangú Hezbollah tisztviselőt is a személyes csipogóikba rejtett robbanószerkezettel likvidáltak az izraeliek, a támadásban több százan haltak meg vagy sérültek meg súlyosan Libanonban, a síita milícia sorai közül.

Az izraeli miniszterelnök egy konferencián tartott beszédében fejtette ezt ki részletesebben. „Szeptember harmadik hetében megtudtuk, hogy a Hezbollah három személyhívót küldött el Iránba szkennelésre.”

„Szakértőink szerint egy nap is elég ahhoz, hogy Irán felfedje a robbanóanyagokat, és akkor azt mondtam: cselekednünk kell" – mondta Netanjahu.

