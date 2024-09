A Hezbollah csipogóiból így lettek bombák - megszólalt a libanoni hírszerzés

Két, magas rangú libanoni hírszerzőtiszt azt közölte: az izraeliek annyira kifinomult technológiát alkalmaztak a csipogók átalakításakor, hogy a változtatás gyakorlatilag észrevehetetlen volt. Mindezt azokra a kísérletekre alapozva állítják, amelyekben ellenőrzött körülmények között robbantottak fel néhányat a Hezbollah által is használt eszközökből - írja a CNN. Ehhez olyan csipogókat használtak, amelyek a szeptember 17-i támadás idején ki voltak kapcsolva, így nem vették a robbantásra utasító üzenetet.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a múlt héten több ezer Hezbollah-tag személyi hívója robbant fel egyidőben, majd egy nappal később ugyanez történt a terrorszervezet által használt kézi rádiókkal is. A két merényletsorozatban összesen 37 ember, köztük néhány gyerek meghalt, és csaknem 3000-en megsérültek. A sebesültek között van Irán bejrúti nagykövete is, aki a robbanás következtében megvakult. Rajta kívül számos civil is áldozatul esett a robbantásoknak, mert véletlenül valamelyik Hezbollah tag közelében tartózkodtak a merénylet idején. A szélsőséges síita szervezet azért használt csipogókat a tagjai közti kommunikációra, mert azokat nem lehet sem zavarni, sem lehallgatni, így biztonságosnak hitték az eszközöket - emlékeztet az amerikai hírtelevízió.

Bár Jeruzsálem hivatalosan nem ismerte el felelősségét a támadásokért, de a védelmi miniszter, Joáv Galant a merényletsorozat másnapján méltatta az izraeli titkosszolgálatok - a belbiztonságért felelős Sin Bét és a külföldi akciókat végrehajtó Moszad - közötti együttműködést. Libanon és a Hezbollah egyértelműen Izraelt vádolja a támadások elkövetésével.

Az egyik, névtelenségbe burkolózó libanoni hírszerzőtiszt azt mesélte a CNN-nek, hogy személyesen is megvizsgálta az egyik, Izrael által preparált csipogót. Mint mondta, a robbanóanyag a személyhívó lítium akkumulátorába volt „befűzve”, olyan ügyesen, hogy nem lehetett észrevenni. Hozzátette, még soha nem látott ehhez foghatót.

Egy másik szakértő - a brit hadsereg egykori tűzszerésze - pedig elmondta, hogy egy bombában öt kulcsfontosságú elem van. Kell áramforrás, időzítő- vagy indítószerkezet, gyutacs, robbanótöltet és valami, amiben el lehet mindezt rejteni. Sean Moorhouse szerint ebből három már eleve megvan a csipogókban így csupán gyutacsot és robbanótöltetet kellet beszerelni. Úgy vélte, észrevétlenül csak a készülék akkumulátorába lehetett beépíteni a két hiányzó elemet.

"Az áramforrás fém háza tökélesen elrejtette a detonátort és a robbanótöltetet még a röntgensugaras átvizsgálások elől is"

- tette hozzá az egykori brit tűzszerész.

A CNN által megkérdezett más szakértők is egyetértettek ezzel a véleménnyel, hozzátéve, hogy ez a nagyon kifinomult technika állami támogatású szervezetre utal. A libanoni kormány szintén erre a következtetésre jutott, ezért az ENSZ-hez eljuttatott levélben egyértelműen Izraelt tette felelőssé a merényletsorozatért.

A legnagyobb rejtély egyelőre még mindig az, hogy honnan kerülhettek a felrobbant személyhívók és walke-talkie-k Libanonba. Mind a csipogókat gyártó tajvani Gold Apollo, mind pedig a rádiókat készítő japán ICOM cég tagadta, hogy közvetlenül eladott volna ilyen készülékeket a Közel-Keletre. Sőt, az ICOM azt közölte, hogy a Hezbollah-tagoknál felrobbant IC-V82 jelű kézi rádiókat már egy évtizede nem gyártják. Ellenben létezik ennek modellnek számos koppintása is, amelyeket az internetes áruházakban, például a Magyarországon is sokak által látogatott Alibabán meg lehet vásárolni.

A The New York Times titkosszolgálati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az izraeliek legalább három fedőcéget használhattak arra, hogy eltereljék magukról a gyanút. Mindenesetre a tajvani ügyészség tovább vizsgálódik, bár egyelőre csak tanúként hallgatta ki a személyhívókhoz köthető Gold Apollo tulajdonosát és egyik munkatársát, aki állítólag a vállalat magyarországi üzletfelével tartotta a kapcsolatot.

Európában is folynak a nyomozások, mivel a szálak egyrészt Magyarországra, egy BAC Consulting nevű céghez, másrészt Bulgáriában, valamint Norvégiában működő vállalkozásokhoz vezetnek. A magyarországi vállalkozás vezetője, Cristiana Bársony-Arcidiacono azt közölte az amerikai NBC televízióval, hogy nem az ő cége gyártotta a felrobbantott személyhívókat, ő csupán közvetítő volt. Nincs is arra bizonyíték, hogy a tajvani cég 2023-ban, vagy az idén ilyen készülékeket szállított volna Magyarországra. Viszont 2022-ben 200 darabot azért eladtak a magyar piacon - írja a CNN.

Időközben a Hezbollah is vizsgálatot indított az ügyben. A terrorszervezet vezetője, Hasszan Naszrallah bejelentette: "A robbanásokat illetően már majdnem biztos következtetésre jutottunk, de még kell egy kis idő, hogy minden részletet tisztázzunk". Hozzátette: bár a támadás célja az volt, hogy a Hezbollah minél több magas rangú tisztviselőjét megöljék, a vezetés nagy része mégis sértetlen maradt, mert ők régebbi személyhívókat használnak. "Mások kapták az újakat" - közölte a szélsőséges szervezet első embere.