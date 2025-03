égy súlyosan sérült ember állapota válságos, s járókelők is vannak a sérültek között. Salvador Illa regionális vezető a katalán kormány támogatásáról biztosította az érintetteket.

A sérültek között van egy nagyobb csoport fiatal olasz turista, túlnyomó részben 18, illetve 17 éves tinédzserek, akik Lloret de Mar nevű üdülőtelepülésen szálltak meg és éppen kiránduláson voltak Barcelonában. A baleset oka egyelőre nem ismert.

❗️?? - A collision between two buses on Avenida Diagonal in Barcelona, Spain, injured 34 people, with four in critical condition, according to the Medical Emergency System (SEM).



One of the critically injured remains trapped, and rescue teams are working to free them. pic.twitter.com/T2hrfDkZTk