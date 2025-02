Müncheni dráma: több tucat sérült, Markus Söder változásokat sürget

Sajtótájékoztatót tartottak csütörtök délelőtt fél 12-kor Münchenben a tragédiával kapcsolatban. Az ott elhangzottak szerint a sofőrt elfogták. Joachim Herrmann belügyminiszter pontosította a korábbi értesüléseket:

egy 24 éves afgán menedékkérő férfi az elkövető,

aki korábban kábítószerrel és lopással kapcsolatos bűncselekmények miatt került a hatóságok látókörébe.

Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök azt mondta, feltételezett támadásként kezelik az esetet, amelynek már 28 sérültjéről tudnak, köztük több gyermek is van, két ember állapota nagyon súlyos.

In Munich, Germany, an Afghan asylum seeker, who has a history of criminal behavior including multiple arrests for theft and drug dealing, drove a car into a crowd. This incident left at least 20 people wounded and a toddler fighting for his life.



This event is…