Kis-Benedek József: nem lehetett kivédeni a müncheni merényletet

Egy újabb merénylet árnyékában kezdődik Münchenben a hagyományos biztonságpolitikai konferencia. Csütörtökön a városban egy tüntetés résztvevői közé hajtott autójával egy 24 éves afgán menedékkérő, csaknem harmincan megsérültek, többen súlyosan. Kis-Benedek József az InfoRádióban arról beszélt, hogy hiába van a konferencia miatt óriási biztonsági készültség, az autós támadást nem tudták megelőzni. Most viszont emiatt még több rendőrt vezényeltek a bajor tartományi fővárosba.

"Egy ilyen támadást nem lehet kivédeni, nem lehet leállítani a forgalmat egy ekkora városban, mint München. A merénylő egy teljesen átlagos autóval haladt, amikor úgy döntött, hogy a tüntetés irányába fordul. Nem lassított a tömeg előtt, hanem inkább gázt adott, csak ekkor lehetett arra következtetni, hogy támadásra készül, de akkor már kivédhetetlen volt a helyzet" – értékelt a biztonságpolitikai szakértő, és hozzátette, a probléma forrása a migráció rossz kezelése, és az, hogy a bevándorlókkal kapcsolatos szigorító intézkedések nagyon lassan haladnak.

Az utóbbi időben több hasonló, migrációs hátterű támadás történt Németországban, amely megrázta a közvéleményt, és a most zajló választási kampány központi témájává tette a bevándorlás ügyét. Kis-Benedek József szerint ezek a cselekmények mögött többnyire terrorszervezetek állnak, amelyeknek az a céljuk, hogy folyamatosan hajtsanak végre merényleteket. Ehhez keresnek olyan embereket, akik a cél és a módszer tekintetében már szabadon döntenek, ugyanakkor vannak magányos merénylők is, akik valamelyen személyes ok miatt támadnak. Példaként azt említette, hogy ilyen lehet az, ha valakit kutasítanak Németországból.

A szakértő beszélt a müncheni biztonságpolitikai fórumról is, amely most szerinte azért lesz különösen nagy jelentőségű, mert rész vesz rajta az amerikai alelnök, és J. D. Vance vélhetően már a Donald Trump–Vlagyimir Putyin csúcstalálkozó részleteiről egyeztet majd az orosz résztvevőkkel. Mint elmondta, a fórum azért is fontos esemény, mert sok állam- és kormányfő, külügyminiszter, védelmi miniszter vesz részt rajta, de képviseltetik magukat a legnagyobb kutatóintézetek is, és nyilvános, valamint informális találkozókon tárgyalják meg a világ biztonsági helyzetét.

A fő téma most Kis-Benedek József szerint az orosz–ukrán háború lezárása lesz, mert szerinte

sok tisztázatlan kérdés van, többek között az, hogy mivel lehet az orosz elnököt meggyőzni arról, hogy szüntesse be a harcokat.

Úgy véli, hogy már a tűzszünet is nagy előrelépés lenne, mert csak ennek nyomán lehetne kidolgozni a békemegállapodás kereteit.

A mostani tanácskozás előtt az Európai Unió már kifogásolta, hogy az Egyesült Államok Európa és Ukrajna háta mögött szervezkedik, és a szakértő szerint a kifogás jogos, mert megállapodást csak úgy lehet kötni, ha a tárgyalóasztalnál ott van Ukrajna is. Az EU elsősorban azért érintett, mert jelentős mértékben támogatja Ukrajnát, szerinte nem ártott volna az uniót is meghívni az egyeztetésekre.

"Egyelőre a legfontosabb az, hogy Trump és Putyin egyezzen meg az irányról, akkor azon el lehet indulni, és lehet arról vitatkozni a további részletekről, hogy a tűzszünetet kik ellenőrizzék és milyen egyéb szerepvállalás szükséges a háború befejezése érdekében" – mondta Kis-Benedek József.