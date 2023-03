Már Ukrajnában vannak a német tankok, a britek is bejelentést tettek

Befejeződött az Egyesült Királyságban az ukrán katonák több hetes kiképzése a Challenger 2 tankok kezelésére – írja a The Gurardian. A kiképzésben részvevő ukrán harckocsizók nem sokkal azután érkeztek a szigetországba, hogy Rishi Sunak brit miniszterelnök januárban bejelentette, hogy az Egyesült Királyság 14 darab harckocsit küld Ukrajnába.

Arról, hogy az Ukrajnának szánt tankok jelenleg hol találhatók, a brit védelmi minisztérium nem árult el részleteket, de a portálon úgy fogalmaznak, hogy várhatóan időben a helyükön lesznek – az ukrán legénységgel együtt – a tavaszi ellenoffenzívára, amiről azt feltételezik, hogy már készülőben van.

A brit védelmi miniszter a lapnak úgy nyilatkozott, „az ukrán katonák jobban felszerelve, de nem kisebb veszélyre térnek haza.” Ben Wallace, aki múlt hónapban a kiképzés helyszínére látogatott, hozzátette: „Igazán inspiráló volt látni az ukrán katonák eltökéltségét (…) Továbbra is kitartunk és mindent megteszünk Ukrajna támogatásáért, ameddig csak szükséges”. Német tankok Lengyelországban Ukrajna tizennyolc darab korszerű Leopard 2A6 típusú páncélost kapott Németországtól - jelentette be hétfőn Olaf Scholz német kancellár holland hivatali partnere, Mark Rutte oldalán Rotterdamban tartott sajtótájékoztatóján. A berlini védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a harckocsik mellett lőszer, alkatrészek és két Büffel típusú műszaki mentőpáncélos is megérkezett Ukrajnába a Németországban kiképzett legénységekkel együtt. A mostani szállítmány a már korábban átadott 40 darab Marder típusú lövészpáncélost követi. A minisztérium szerint egy második lépésben régebbi típusú Leopard 1A5 harckocsikat fognak szállítani, bár ezeket még üzemképessé kell tenni. Mindez német, holland és dán társfinanszírozással zajlik és az elképzelések szerint az első 25 harckocsit még a nyárig Ukrajna rendelkezésére bocsáthatják, év végéig ezt a számot 80-ra, 2024-re pedig 100-ra tervezik emelni. Németország mellett Lengyelország, Norvégia, Kanada, Spanyolország és Portugália ígért Leopardokat Ukrajnának. Lengyelország a Leopard 2A4-es típusból négy darabot februárban adott át. (MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Valda Kalnina