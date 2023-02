Pokoli tűz pusztított a Krímben, többen életüket vesztették – videó

Nyolc ember meghalt, és ketten megsérültek Szevasztopolban egy munkásszálláson kitört tűzben – közölte csütörtökön az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma.

A lángok 200 négyzetméterre terjedtek ki. Az első vizsgálatok szerint a tüzet rövidzárlat okozhatta.

A két sérültet kórházba szállították.

In occupied #Crimea Sevastopol, construction site is on fire, local reports indicates that about 5 people have since died and a dozen more wounded. pic.twitter.com/z0LeIlzaKe — АЗОВ South (@Azovsouth) February 2, 2023