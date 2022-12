A Twitteren nyílik az új front: Zelenszkij Ukrajnába hívja Muskot

Ukrajna győzelme valószínűtlen, az országnak semlegesnek kell maradnia - ezt is hozzátette javaslataihoz Musk.

A Krím-félszigetet még 2014-ben csatolta el Oroszország, idén pedig Herszonban, Donyeckben, Luhanszkban és Zaporizzsjában tartottak Ukrajna és nyugati szövetségesei által illegálisnak tekintett szavazást arról, ezek a régiók csatlakozni akarnak-e Oroszországhoz - írja a Euronews.

Nézze meg a saját szemével - kéri Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij a New York Times egy konferenciáján megjelentekhez beszélt videokapcsolaton keresztül, itt biztatta Elon Muskot arra, hogy látogasson el Ukrajnába.

"Vagy valaki befolyása alatt áll, vagy saját rossz következtetésekre jut"

- summázta az ukrán elnök.

"Ha meg akarja érteni, mit tett velünk Oroszország, jöjjön el és nézze meg a saját szemével. Aztán mondja el, hogy vessünk véget a háborúnak, ki kezdte és mikor lehet vége" - mondta el. Egyszer egyébként már meghívta - akkor még barátságosabb körülmények közt -, amire Musk úgy reagált, alig várja a találkozást.

Moszkva tárgyalna, Kijev nem

Zelenszkij először a Twitteren reagált Musk bejegyzésére, amelyben a felhasználókat szavaztatta meg az ukrán háború végéről: saját szavazást hirdetett meg arról, hogy Musknak az emberek szerint Ukrajna vagy az oroszok mellé kellene állnia.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy nem fog addig egyezkedni Oroszországgal, míg Putyin az elnök - Szergej Lavrov külügyminiszter szerint

Moszkva ugyanakkor készen áll a párbeszédre,

ha valaki szeretne tárgyalni. Azt elutasítja, hogy az lenne a cél az esetleges béketárgyalással, hogy addig újra erőre kapjanak az orosz csapatok.

Oroszország azt is tagadta, hogy ukrán civileket célzott volna meg az ukrán energetikai infrastruktúrára mért legutóbbi rakétacsapásai során, amelyek miatt az országban milliók maradtak áram nélkül a tél előtt. Moszkva ehelyett az ukrán kormányt hibáztatja, mondván, hogy a támadások oka az, hogy Kijev nem hajlandó tárgyalni.

Hónapok óta tart az ámokfutás

Elon Musk nem első alkalommal keveredik ellentmondásos helyzetbe az utóbbi hónapokban, és Ukrajnával kapcsolatosan sem ez az első visszás ügye. Cége, a Starlink biztosít műholdas internetellátást az országnak, azonban a közelmúltban a magas költségek miatt kezdett el panaszkodni, még a Fehér Háznak is levelet írt, melyet aztán később visszavont, és úgy döntött, tovább biztosítják a szolgáltatást, anélkül, hogy bárki beszállna a költségekbe.

A Twitter felvásárlása volt a másik ügy, amelyben neve szó szerint nap mint nap felmerült. Nyáron úgy tűnt, kitáncol 44 milliárd dolláros ajánlatából, de a Twitter bírósági úton indított eljárást azért, hogy ezt ne tehesse. Végül meg is vette a céget, ahol gyorsan egyszemélyi vezetővé vált, kirúgta a vezetőség nagy részét, valamint a munkavállalók felét, majd tőlük azt követelte, legalább heti 40 órában dolgozzanak keményen.

Az otthoni munkavégzés lehetőségét is elvette mindenkitől, miközben időnként, a kulcsfontosságú döntések előtt egyszerűen kizárta a dolgozókat az irodákból.

Az ellenőrzött fiókok eddig rendszerét is teljesen átírta, a kék pipához mostantól pénzért lehet hozzájutni, a cégek és a kormányok más színű pipákat kaphatnak eredetiségük igazolására. Visszaengedte a platformra Donald Trumpot és Kanye Westet is - előbbi azonban nem akart visszatérni, utóbbit pedig azóta ismét ki is tiltották és Dávid-csillagot szvasztikával kombináló bejegyzése miatt.

Elon Musk miatt sok ismert ember ott is hagyta a Twittert - köztük volt Amber Heard színésznő, a világ leggazdagabb, egyben a Time magazin által az év emberének választott Musk egykori barátnője. A Twitter hirdetői közül sokan távolodtak el a platformtól a változások hatására, és az EU is üzent: ha nem tartják be a szabályokat, az unióban nem működhet a Twitter tovább.

