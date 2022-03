Ukrajnába várják Elon Muskot – videó

Elon Musk teherautónyi Starlink internetes terminált küldött Ukrajnának, amelyek csatlakoznak cége műholdalapú szolgáltatásához, és ígéretet tett arra, hogy ezen a héten még többet küld – írja a Portfolio, idézve a BBC-t.

A brit közszolgálati médiatársaság szerint az ukrán kormány azon dolgozik, hogy biztosítsa Ukrajna internethozzáférését a kommunikációs infrastruktúra elleni orosz támadások közepette.

Zelenszkij a Twitteren azt is írja, ha rendeződik a helyzet, akár közös űrprojektről is tárgyalhatnak.

Talked to @elonmusk. I’m grateful to him for supporting Ukraine with words and deeds. Next week we will receive another batch of Starlink systems for destroyed cities. Discussed possible space projects ?. But I’ll talk about this after the war.