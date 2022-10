Már Elon Musk dirigál a Twitternél, irgalmatlan tisztogatásba kezdett

Elon Musk birtokába került a Twitter, értesült a CNBC: az ügyvezető igazgató Parag Agrawal és a pénzügyi igazgató Ned Segal is elhagyták a cég San Francisco-i központját, és nem is fognak visszatérni már oda belső információk szerint.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Vijaya Gadde, a cég jogi igazgatója szintén távozni kényszerült. Elon Musknak október 28-áig kellett teljesítenie kötelezettségét a Twitter felvásárlására: ha nem fizette volna ki a 44 milliárd dolláros árat, bíróság elé citálják.

Tavasz óta húzódott az ügylet

Musk áprilisban tett ajánlatot a Twitter megvásárlására, hamarosan azonban arra célzott, hogy mégsem akarja a vállalatot, melyet azzal vádolt, hogy nem tette megfelelően közzé a hamis fiókok valódi számát a szolgáltatásban.

Amikor arról beszélt, mégsem kell neki a cég, a Twitter beperelte.

Ezt követően hosszú jogi szélmalomharc következett, ám október a Tesla ura ismét meggondolta magát, és mégis érdeklődését fejezte ki a tranzakció lebonyolítása kapcsán.

Musk ekkor úgy fogalmazott: hajlandó megadni az eredeti, részvényenként 54,20 dolláros árat, amennyiben a Twitter visszakozik a pertől. A cég vezetése nem tudott bízni az ígéretben, végül a bíróság arra kötelezte az üzletembert, hogy október 28-ig fizesse ki a korábban ajánlott összeget.

Nyugtatja a hirdetőket

Első lépésben Musk igyekezett megnyugtatni a Twitter aggódó hirdetőit: kijelentette, hogy azért vette meg a közösségi médiumot, hogy segítse az emberiséget, és nem szeretné, hogy a Twitter "mindenki gyalázószobájává" váljon. Az üzenetet a Twitter legfőbb bevételi forrását jelentő hirdetőknek szánta, akik amiatt aggódnak, hogy ha a szólásszabadság nevében Musk gyengíteni fogja a Twitteren megjelenő tartalom moderálását, az megnyithatja az "online sárdobálás" és gyalázkodás kapuit, és sok felhasználó elpártolhat a médiumtól - írja az MTI.

"Azért vásároltam meg a Twittert, mert

fontos a civilizáció jövője számára, hogy legyen egy közös digitális közösségi fórum, ahol nagyon sok fajta nézetet lehet megvitatni normális módon,

anélkül, hogy erőszakhoz folyamodnánk" - fogalmazott a cégvezető üzenetében. "Jelenleg nagy a veszélye, hogy a közösségi média kettészakad szélsőjobboldali és szélsőbaloldali véleménybuborékokra, amelyek aztán még több gyűlöletet keltenek, és továbbra is megosztják társadalmunkat" - tette hozzá Elon Musk, a Twitter új tulajdonosa.

Több felhasználót és bevételt akar

Az üzletember Twitter-profilján is frissítette bemutatkozását, most már a Chief Twit szöveg szerepel itt. A jövőben várhatóan további változtatásokat és véghez visz majd a cégben és annak vezetésében is. Musk célja, hogy a változtatásokkal növelje a Twitter-felhasználók számát és a vállalat bevételét.

