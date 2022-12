Eltűnhet Európából a Twitter

Mint azt a Financial Times is megírta, kitilthatják az Európai Unió területéről a Twittert, ha a cég nem tartja be a tartalom moderálására vonatkozó szigorú szabályokat. Az index.hu által idézett cikk szerint Thierry Breton, az Európai Bizottság belső piacért felelős biztosa egy videós megbeszélésen azt közölte Elon Muskkal, hogy komoly következményekre számíthat, ha lazít a szigorú tartalommoderáláson.

A közösségi média új tulajdonosa korábban jelezte, hogy visszavonná a Twitter több korábbi, a félretájékoztatás elleni szabályát, legutóbb a Covid-19-cel kapcsolatos hamis információk tilalmát törölte el. Az uniós biztos szerint a platformnak felül kell vizsgálnia a kitiltott felhasználók önkényes visszahelyezésének körülményeit, és azt is engedélyezniük kell, hogy jövőre független szakértők tekinthessék át a platform működését.

A 67 éves francia politikus korábban

felszólította már Muskot, hogy tegyen eleget az online gyűlöletbeszéd és dezinformáció ellen hozott uniós szabályoknak.

Az Európai Bizottság igazságügyi vezetője, Didier Reynders is hasonló kéréssel fordult a milliárdoshoz.

A videós beszélgetésen Musk jóváhagyta, hogy az EU a jövő év elején terheléses tesztet hajtson végre a Twitter-központban, segítve a vállalat alkalmazkodását az új szabályokhoz, melyek megsértése a cég éves bevételének hat százalékát kitevő bírsággal is járhat.

Közben Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter közölte szerdán, hogy nem került le a napirendről Elon Musk 44 milliárd dolláros Twitter-vásárlásának vizsgálata.

