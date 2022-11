Süllyedő hajóként távoznak a Twitter vezetői, ismert felhasználók is távoznak Musk miatt

A hirdetési igazgató, Sarah Personette távozása növeli a hirdetők bizonytalanságát azzal kapcsolatban, hogy mennyire fog megváltozni a platform Elon Musk vezetése alatt.

Leslie Berland marketingvezető, Jay Sullivan termékigazgaató és Jean-Philippe Maheu, a globális értékesítésért felelős alelnök is távozott - tájékoztatta a Reuterst egy forrás. Nem tudni, hogy önszántukból távoztak, vagy elküldték őket.

A dolgozók nem tudják, mi jön

Dalana Brand HR és sokszínűségért felelős vezető kedden jelentett be, hogy a múlt héten ő is lemondott. Nick Caldwell, az alaptechnológiákért felelős vezérigazgató a Twitteren erősítette meg távozását, hétfő estére "volt Twitter-vezetőre" változtatva profiljának életrajzát.

Senki nem szerette volna kommentálni a cégtől való távozását.

A Twitter dolgozói meglehetősen keveset tudnak arról, mi vár a cégre: egy szerdára tervezett tájékoztatót töröltek, és a múlt hétre tervezett konferenciahívásnak is ez volt a sorsa. Musk csapata ezen a héten New Yorkban találkozik hirdetőkkel, akik aggódnak amiatt, hogy hirdetéseik ártalmas tartalmak mellett jelenhetnek meg a platformon a jövőben.

Aggasztó folyamatok indultak el máris

A gyűlöletbeszéd a Twitteren történő megjelenése sokszorosára emelkedett azóta, hogy Elon Musk lett a cég vezetője: a néger szót például 500 százalékkal többen használták ezóta. Egy több mint 40 érdekvédelmi szervezetből nyílt levelet küldött a Twitter 20 legnagyobb hirdetőjének, melyben arra kérik őket,

ne hirdessenek többet a felületen,

amennyiben Elon Musk alatt nem moderálják azt többé. Az üzletember igyekszik megnyugtatni a hirdetőket azzal kapcsolatosan, hogy a Twitter továbbra is biztonságos marad. Korábban arról beszélt, ha megvásárolja a Twittert, visszavonja Donald Trump kitiltását.

A kék pipa pénzbe kerül

Musk arról is beszélt, mennyibe kerülhet a jövőben az, ha valaki szeretné a kék pipát, azaz az igazolt felhasználói fiók jelét megtartani: 8 dolláros havidíj, azaz nagyságrendileg havi 3200 forint lehet az ára ennek a BBC cikke szerint. Jelenleg a kék pipát ingyen biztosítja az ismert szervezetek és emberek számára a Twitter,

Musk szerint ugyanakkor a csalások és a spam kiszűrésére szükség van erre a lépésre.

Amennyiben fizetőssé válik a szolgáltatás, az nehezítheti a megbízható forrásokhoz való hozzáférést. A Twitter korábbi módszere a felhasználók ellenőrzésére a kék pipa kiadása előtt egy rövid online jelentkezési űrlap volt, melyet olyanok számára volt tartottak fenn, akiknek a személyazonosságával mások visszaélhettek - hírességek, politikusok és újságírók voltak érintettek. A vállalat 2009-ben vezette be a rendszert, miután egy perben azzal vádolták, hogy nem tesz eleget a csalófiókok kiszúrása érdekében.

Elon Musk állítása szerint szeretné a platform hirdetésfüggőségét enyhíteni, ezen is segíthet, ha fizetni kell a kék pipáért. A hirdetőkben aggályok élnek ezzel a lépéssel kapcsolatosan is, a General Motors - Musk Teslájának riválisa - már felfüggesztette a hirdetést az oldalon, és más hirdetők is döntöttek úgy, hogy bejelentés nélkül, de egyelőre nem hirdetnek ott. Több ismert ember távozott és távozna

Toni Braxton énekesnő azt írta, sokkolta az a "szólásszabadság", amit a Twitteren az utóbbi időben tapasztalt, a rengeteg gyűlöletbeszéd miatt ezért elhagyta a platformot.

Sarah Bareilles énekesnő is arról írt a Twitteren, hogy ez már nem az ő helye, nem használja tovább az oldalt.

Eric Idle, a Monty Python egyik tagja Donald Trumpra narancssárga szörnyként utalva azt írta, ha Musk visszaengedi a politikust, ő lelép.

LeBron James NBA-játékos is aggodalmát fejezte ki a folyamatokkal kapcsolatosan.

Nyitókép: Pixabay