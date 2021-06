Pedofiltörvény: lejárt a EB által adott határidő

Gyévai Zoltán az InfoRádió műsorában emlékeztetett, a szóban forgó magyar szabályozás a tartalom- és műsorszolgáltatók számára is egyfajta korlátozást jelent. A gond az, hogy ezeknek egy része a határon túlról, vagyis nem Magyarország területéről szolgáltat, így pedig a törvény a határokon átívelő szolgáltatásnyújtás szabadságának az alapelvébe is ütközik. Az Európai Bizottság tehát részint azért is támadja a magyar szabályozást, hogy nem lehet jogi eszközökkel egy másik országban lévő szolgáltatót cenzúrázni – magyarázta a szakértő. „És akkor még nem említettük az audiovizuális és az úgynevezett elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos részét a dolognak.”

Vagyis ebből az egy törvényből, illetve annak egy vitatott részéből számos – akár – eljárás is levezethető.

Mint arról az uniós ügyekért felelős illetékes államtitkár is beszámolt az InfoRádióban, a jogszabállyal összefüggésben az Európai Bizottság levelet írt a magyar kormánynak. Gyévai Zoltán ezzel kapcsolatban elmondta, a Didier Reynders igazságügyi és Thierry Breton belső piacért felelős biztos által jegyzett levélben a testület részletesen kifejti, hogy milyen jogi aggályok merültek föl a magyar pedofiltörvénnyel szemben – elsősorban igázásügyi, valamint a belső piaci területre vonatkozóan, amit az aláírók személye is sejtet. Ebben

számos olyan uniós törvényt és uniós jogot megneveznek, amelyekkel szerintük a törvény szembekerült:

a szexuális irányultság és a nemek közötti diszkrimináció elvétől kezdve egészen az audiovizuális irányelv megsértésig, az úgynevezett elektronikus kereskedelemre vonatkozó irányelvet, valamint a belső piac és a szolgáltatások szabadságának korlátozását.

Az EU Monitor főszerkesztője arra is kitért, hogy az Európai Bizottság egy hetet adott arra, június 30-ai határidőrvel, hogy a megfogalmazott aggályokra a magyar kormány „megfelelő” választ adjon. Ezt követően annak függvényében dönt a brüsszeli testület a további lépésekről.

Annak ellenére, hogy az Európai Bizottság érvrendszere meglehetősen részletes, Gyévai Zoltán szerint elviekben elképzelhető, hogy a magyar kormány meg tudja győzni az Európai Bizottságot, hogy téves volt az ítélete. Ellenkező esetben várhatóan nagyon hamar, még július közepe előtt

kötelezettségszegési eljárást indulhat,

kezdetét véve egy olyan folyamatnak, amit már elég jól ismerhetnek Magyarországon – tette hozzá.

A brüsszeli ügyekben járatos szakértő végezetül arra is emlékeztetett, a téma elsőként az Európai Tanács ülésén merült föl, ahol uniós kollégái – meglehetősen kritikusan – szólaltatták meg Orbán Viktor miniszterelnököt, kérve a jogszabály visszavonását. Gyévai Zoltán szerint a helyzet legegyszerűbben úgy rendeződhetne, ha a magyar kormány meggondolná magát, máskülönben végül az Európai Unió Bírósága mondhat ítéletet, ami ha elmarasztaló lesz, a pedofiltörvényt vissza kell vonni, illetve a bíróság azt megsemmisítheti.

Nyitókép: Unsplash.com