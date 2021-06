Pedofilellenes törvény: 13 ország ellene, 13 nem

Június 15-én, a tavaszi ülésszak utolsó munkanapján fogadta el az Országgyűlés a pedofilok büntetésén, továbbá az iskolai szexuális felvilágosítás és a reklámokra vonatkozó szabályozást is módosító javaslatot, 157 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett. Vagyis az ellenzék egy része is igent mondott rá, köztük a jobbikos képviselők, míg a DK, az MSZP, a Párbeszéd és az LMP képviselőcsoportja bojkottálta a szavazásokat, mert álláspontjuk szerint a jogszabállyal a kormányoldal összeköti a pedofília elleni küzdelmet a meleg közösség megbélyegzésével. A heteroszexuális és LMBTQ közösségek is felháborodva fogadták az új szabályozást.

Az elfogadott javaslat szövege, amely számos meglévő törvényt módosít, jelenleg a Parlament honlapján olvasható, amíg meg nem jelenik a Magyar Közlönyben, miután szerdán Áder János szerdán elrendelte a kihirdetését. Értékelése szerint a törvény 18 év felettiek alkotmányos jogait nem korlátozza, a 18 év alattiak védelmére vonatkozó alkotmányos kötelezettséget viszont kiteljesíti.

Az új magyar szabályozás téma volt kedden az uniós tagországok általános ügyekért felelős minisztereinek találkozóján, ahol a 7-es cikk szerint eljárás részeként tárgyaltak a magyar (és a lengyel) jogállamisági helyzetről, számos témát érintve az igazságszolgáltatás függetlenségétől a médiaszabadságig.

Az ülésen 13 ország ítélte el, hogy a magyar kormány betiltotta a homoszexualitás ábrázolását a kiskorúak számára, és felszólították az Európai Bizottságot, hogy tegyen lépéseket a megítélésük szerint diszkrimináló törvény miatt.

A törvény elfogadását elítélte: Belgium, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Spanyolország és Svédország,

nem ítélte el: Ausztria, Bulgária, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Málta, Olaszország, Portugália, Románia, Görögország, Horvátország, Szlovákia, Szlovénia.

Nyilatkozatában a 13 ország kijelentette, hogy a módosítások nincsenek összhangban az európai szabályokkal. Úgy vélik, a módosítások „megsértik a véleménynyilvánítás szabadságát, korlátozva a véleményalkotás, valamint az információk befogadásának és továbbításának szabadságát a közhatalom beavatkozása nélkül” - tudósított a Politico, hozzátéve: az ellenzők értékelése szerint az LMBTQ+ emberek „megbélyegzése” a méltósághoz fűződő alapvető joguk egyértelmű megsértését jelenti.

A magyar törvény parlamenti elfogadása emellett nemzetközi nyilatkozatsorozatot indított el, kritizálta Angela Merkel német kancellár, valamint Leo Varadkar ír miniszterelnök-helyettes, aki maga is homoszexuális, továbbá szégyenletesnek nevezte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Utóbbinak a magyar kormányfő külön is válaszolt, szégyenletesnek nevezve, hogy a bizottsági elnök elfogulatlan vizsgálat nélkül tesz közzé elfogult, politikai véleményt.

Magyarország kormánya többször is megvédte a jogszabályokat, leszögezve, hogy annak célja a gyermekek és a szülők jogainak védelme.

Orbán Viktor részletesen beszélt erről az ügyről a dpa német hírügynökségnek, hangsúlyozva, hogy a gyermekek felvilágosítása mindenképp a szülőre tartozik, a pedofília elleni küzdelem viszont az állam feladata. Hangsúlyozta, hogy míg a kommunizmus idején Magyarországon üldözték a homoszexuális embereket, "ma az állam nemcsak garantálja, hanem aktívan védelmezi is a homoszexuálisok jogait", hiszen az egyéni szabadság a legfőbb érték.

Nyitókép: Pixabay