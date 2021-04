Indiai koronavírus-katasztrófa: csak találgatják, miért ennyire rossz a helyzet

Május elsejével minden felnőtt számára elérhetővé válik a koronavírus elleni oltás Indiában – elméletileg, mert már most is meglehetősen kevés van az országban, így pedig 600 millióra nő majd azoknak a száma, akik potenciálisan részesülhetnek belőle.

Az országban egyre inkább meghatározza a közhangulatot is a járvány alakulása, ahogyan arról a lapok szalagcímei is tanúskodnak. A The Guardian gyűjtése idézi a Hindustan Timest, mely szerint a most az országban tapasztalható a világ legborzalmasabb kitörése – a lap azt is hozzáteszi, várhatóan még romlani fog a helyzet Indiában azt megelőzően, hogy elkezdhetne javulni.

Az oxigén kulcsszerepben

Az Indian Express arról ír, ahogyan a hozzátartozók könyörögnek, kölcsönt kérnek és akár lopnak is azért, hogy a betegek oxigénhez juthassanak, mivel a kórházakban veszélyesen kevés mennyiségű áll már rendelkezésre. A Times of India a felkészületlenséget kéri számon a kormányon, és úgy vélekedik, amikor majd túl lesznek mindenen, a helyi és a központi vezetésnek is számot kell adnia arról, miért állt olyan kevés pénz rendelkezésre az egészségügyben. A The Hindu az oxigénszivárgás miatt életét veszítő 22 beteg történetével foglalkozott vezető hírként: egy oxigént szállító tartálykocsiból szivárgott el a gáz, amikor a kórházban áttöltötték volna, így hiába vártak a betegek az utánpótlásra, oxigén hiányában pedig életüket vesztették.

A drámaian magas esetszám mellett a 2104 halott is napi rekord Indiában: aggódnak azért, hogy az indiai egészségügy hamarosan összeomlik. A Újdelhi legfelsőbb bírósága nyíltan kritizálta a kormányt azért, ahogyan az egyre mélyülő oxigénkrízist kezelik.

"Ez nevetséges. Tudni akarjuk, mik a központi tervek az India-szerte tapasztalható oxigénhiány kezelésére"

– fogalmaztak a bírák egy ítélet kihirdetésekor, írja a BBC. Az ítéletben kötelezték a kormányt arra, hogy teremtsen biztos utat az oxigénnek a gyárakból a kórházakba. Sok koronavírusos indiai hal meg oxigénre várva, pontos számuk ismeretlen, de a közösségi média is teli az oxigént vagy kórházi ágyat, esetleg gyógyszert keresők kétségbeesett felhívásaival, adománygyűjtéseivel.

Jobbat vártak

A lehengerlő erejű második hullám kialakulása mögötti okokat sokan keresik. Az indiai mutáns, a vallási ünnepek megtartása, a vírus elleni védekezés alapvető szabályainak be nem tartása mind felmerülnek a háttérben: a kutatók mégsem értik, hogyan lehetséges az, hogy a korábban már meglehetősen átfertőzött nagyvárosokban ismét rossz, sőt, sokkal rosszabb a helyzet.

Az esetszámok tavaly szeptemberben kezdtek el csökkenni az országban, de márciusban ismét emelkedő tendencia jött, a mostani csúcs pedig a korábbinak duplája, írja a Nature.

Decemberi és januári kutatások szerint az indiai nagyvárosokban ötven százalék fölötti volt az átfertőzöttség, ami az indiai tudósokat optimistává tette:

azt remélték, a második hullám enyhébb lesz. Keserű tapasztalat most a tévedés beismerése.

Magyarázat lehet a jelenségre az, hogy az első hullámban főként a nagyvárosok szegény népessége fertőződött át: az antitestszinteket mérő kutatások nem voltak reprezentatívak, és most olyanok kapják el a betegséget, akik az első hullám alatt bezárkóztak, így megúszták a fertőzést, most viszont már nem tettek így. Mások szerint ugyanakkor az új variánsok megjelenése húzta inkább keresztbe a a korábbi számításokat. Az első indiai hullámmal ellentétben most teljes háztartások betegszenek le egy időben, amiért a helyi variáns mellett az országban jelenlevő brit törzs is felelős lehet. A helyzet kísértetiesen hasonlít ahhoz, amit tavaly a brazíliai Manausban megfigyeltek, de leginkább találgatni lehet csak, mivel nincs elegendő minta szekvenálva ahhoz, hogy tudni lehessen, mely variánsok fertőznek most.

Azt hitték, győztek

Egy harmadik elmélet szerint kisebb helyi kitörésekből hordták az országban körbe az indiaiak a vírust: miután a tavaly őszi narratíva szerint az ország legyőzte a koronavírust, az emberek utaztak és vegyültek, esküvőkön, politikai eseményeken vettek részt, vallási ünnepekre mentek. Az oltási kampány beindulása is fals biztonságérzetet teremthetett: mindenki megnyugodott, hogy az oltások megérkeztek, és ennek megfelelően gondatlanul is viselkedett.

Mindennek meg is lett az eredménye.

A temetőkben nincs már elég sírhely, a kórházak elküldik a betegeket,

írja a CNN. "Hihetetlenül sok a beteg. Olyan ez, mint egy cunami." "Elvesztettük a kontrollt a helyzet fölött. Nincs oxigén, kevés a kórházi ágy, alig lehet teszthez jutni, egyhetes a várakozási idő. Minden rendszer, amely összeomolhat az egészségügyön belül, össze is omlott" – idéz orvosokat a cikk. Újdelhi vezetője már a teljes összeomlástól tart – és ahogyan a Hindustan Times írja, még jön majd rosszabb is azelőtt, hogy a helyzet javulhatna.

