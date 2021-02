Impeachment eljárás: nem az eredmény volt a fontos

Felmentette Donald Trump korábbi amerikai elnököt szombaton az Egyesült Államok szenátusa az ellene – lázadás szítása vádjával – indított alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) végén. A felsőház az eljárás utolsó tárgyalási napján 57:43 arányban szavazott arról, hogy Donald Trump a felhozott vádak alapján bűnös. Az elítéléséhez azonban a szenátusban kétharmados többség kellett volna. A testületben 50:50 a republikánusok és a demokraták aránya. Így legalább 17 republikánusnak is támogatnia kellett volna az elnök elítélését.

"Papírforma az eredmény, és az is várható volt, hogy ilyen gyors lesz az eljárás, miként sejthető volt, hogy lesznek republikánusok, akik átszavaznak" – mondta Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Kutatóintézetének munkatársa az InfoRádióban. Példaként említette, hogy Mitt Romney már az előző impeachment eljárásban is az egyik kérésben Donald Trump ellen szavazott.

Hét republikánus szenátor is Trump ellen szavazott, az előzetes szavazás alapján azonban lehetett tudni, hogy nem lesz meg a kétharmad Donald Trump elítéléséhez. Az elemző szerint nem is volt nagy jelentősége a végeredménynek, és úgy látja ez az eljárás nem is Donald Trumpról szólt, a demokraták csak gyorsan le akarták futtatni, erre utal az is, hogy nem is hívtak tanúkat.

"Gyorsan megszövegezték és elindították, de érdemi párbeszéd erről nem zajlott. Az alkotmányossági teszten már látszott, hogy kik támogatják a kezdeményezést, és ez egyfajta lakmuszteszt volt a demokratáktól, hogy Trumpnak mekkora a támogatottsága a republikánus párton belül" – mondta Csizmazia Gábor. Úgy véli, hogy egy olyan vita alakult ki, amelyre évekig lehet hivatkozni.

Mitch McConnell, a republikánusok szenátusi vezetője például Trump felmentése mellett szavazott, majd a szavazás után szóban kifejtette, hogy Trump ha jogilag nem is, de erkölcsileg felelős, ha pedig van jogi felelőssége, akkor azt mint magánszemély ellen különböző bíróságokon el lehet indítani. Az elemző szerint

ez hivatkozási pont lesz a republikánusok és a demokraták körében is a 2022-es időközi választásokon, és ez volt az eljárás igazi tétje.

Csizmazia Gábor szerint a szavazás jelezte azt is, hogy Donald Trump még mindig meghatározó hang a republikánus oldalon. Nem biztos, hogy neki személy szerint van politikai jövője, bár erről komoly viták zajlanak. Beszédesnek ítéli azt is, hogy a képviselőházban nem szavaztak ennyien Trump ellen.

A következő kérdés szerinte az, hogy az átszavazó szenátorok hogyan tudják aprópénzre váltani ezt a döntésüket a demokrata körökben. Ha nem tudnak politikai tőkét kovácsolni belőle, akkor az jelzés értékű lesz a többi republikánusnak is, hogy nem érdemes időlegesen sem átállni a másik oldalra.

"Ez az eljárás csak egyike volt a sok perpatvarnak, arról szólt, hogy engednek-e a politikai zsarolásnak, de már nem volt kardinális kérdés, hogy elítélik-e Donald Trumpot. A közvélekedés inkább az, hogy a koronavírus-járvány leküzdésére és a gazdasági talpra állásra kellene összpontosítani" – mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Kutatóintézetének munkatársa.

Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon – Michael van der Veen, Donald Trump volt amerikai elnök védőügyvédje a győzelem jelét mutatja