GDPR-pánik: kitiltották az európai olvasókat az amerikai portálokról

Több amerikai kiadó is úgy alkalmazkodott az uniós általános adatvédelmi rendelethez (GDPR), hogy elérhetetlenné tette oldalait az európai olvasóknak. Így csak egy üzenet várja az európai olvasót a The Los Angeles Times vagy a The Chicago Tribune internetes oldalán, más lapok, mint például a USA Today, lebutított verziót kínálnak az uniós érdeklődőknek.

Május 25. óta jó néhány nagy amerikai napilap internetes kiadása nem érhető el, ha uniós országból kattintana rá az olvasó. Illetve többnyire egy üzenet fogadja az érdeklődőt, a The Los Angeles Times weboldalán például ez:

A felirat szerint a weboldal jelenleg nem elérhető a legtöbb európai országból, de a lap azt ígéri, dolgoznak azon, hogy ismét a teljes digitális tartalom elérhető legyen az EU területén is, és keresik azokat a műszaki megoldásokat, amelyekkel ismét eljuthat a díjnyertes újságírásuk minden olvasóhoz.

Nemcsak a Los Angeles-i napilap döntött az óvatos megoldás mellett, hanem a Tronc kiadó többi lapja is, így a The Chicago Tribune, a The New York Daily News, a The Orlando Sentinel és a The Baltimore Sun. A Lee Enterprises kiadóvállalat is hasonló lépésre szánta el magát, és egyebek mellett a The St. Louis Post Dispatch és a The Arizona Daily Star is elérhetetlen Európából.

Az amerikai portálok többsége más megoldást választott. Egy részük az európai mintát követve nyilatkozatot kér az olvasóktól az adataik kezelésére, mások pedig teljesen lecsupaszított oldalt kínálnak az európai látogatóiknak. Ilyen például a USA Today vagy az npr.org.

Nyilván a kisebb, helyi portáloknak nem jelent nagy forgalomkiesést az uniós olvasóközönség elvesztése, viszont a globális tartalmat kínáló világlapoknak veszteséget okozhat az EU-olvasók teljes kizárása. Hiába volt azonban az uniós GDPR-rendelet elfogadása után két év a bevezetésére, az amerikai kiadók egy része biztonságosabbnak ítélte ezt a megoldást, hogy elkerülje az esetleges büntetést, amely akár a teljes bevétel négy százaléka is lehet.