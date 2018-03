Előrehozott választásokat akar Bugár Béla

Késő éjszakába nyúló maratoni tárgyalásokat követően sem dőlt el, mi lesz a szlovák kormánykoalíció sorsa. Bugár Béla, a Híd elnöke nem sokkal éjfél előtt állt a kamerák elé, hogy közölje, pártja egyelőre nem lép ki a koalícióból, hanem előrehozott választásokat akar, s erről tárgyal majd a partnereivel. A párton belül komoly nézetkülönbség van a magyar és szlovák tagok között.

A Híd Országos Tanácsa hétfőn délután két órakor ült össze a párt pozsonyi székházában. A sorsdöntő tárgyalásra újságírók egész hadán keresztül jutottak csak be a küldöttek, ám egyértelmű választ egyikük sem tudott adni arra a kérdésre, hogy a kormánykoalíció tagja marad-e a Híd vagy sem. A délután kitudódott hírek szerint két tábor alakult ki a párton belül:

a Híd OT magyar tagjai a kormányon maradás, szlovák tagjai pedig a távozás mellett érveltek.

Az este fél tizenegykor megtartott sajtótájékoztatón a pártelnök végül bejelentette, az Országos Tanács megbízta a Híd vezetését – a párt elnökével az élen –, hogy tárgyaljon a Koalíciós Tanáccsal az előrehozott parlamenti választások lehetőségéről. „Ha ezek a tárgyalások sikertelenek lesznek, a Híd kilép a kormánykoalícióból“ – mondta Bugár Béla. Ha viszont megegyeznek a koalíciós partnerekkel, akkor a párt a választásokig a kormánykoalícióban marad.

Néhányan korábban kijelentették: ha a Híd a koalícióban marad, távoznak a pártból. „Kérni fogom, hogy lépjünk ki a koalícióból” – szögezte le a Híd OT ülését megelőzően František Šebej parlamenti képviselő. Azt nem árulta el, hogy a párt tagja kíván-e maradni, amennyiben nem lépnek ki a kormányból. Hozzáfűzte: szerinte nem elegendő Robert Kaliňák belügyminiszter hétfői lemondása, Robert Fico fejének is hullania kell ahhoz, hogy stabilizálódjon a szlovák belpolitikai helyzet. Ondrejcsák Róbert, a védelmi minisztérium államtitkára szerint sem elegendő a belügyminiszter távozása. Előzetesen közölte: ha a Híd a koalícióban marad, ő távozik a pártból.

A nyolcórás tárgyalások után bejelentett határozat szerint egyelőre azonban egyikük sem távozik a posztjáról.

A koalíciós partnerek, a Smer és a Szlovák Nemzeti Párt az éjjel nem kommentálták a Híd döntését. Az ellenzék viszont azonnal reagált a bejelentésre. Veronika Remišová, az OĽaNO képviselője a következőket mondta: „Látjuk, hogy ez a koalíció egyik botrányból lép bele a másikba. Háromnapos egyeztetést követően sem tudtak kiutat találni a válságból.”

Richard Sulík a Szabadság és Szolidaritás elnöke pedig úgy fogalmazott: amit Bugár Béla elmondott, az tulajdonképpen a kormány széthullását jelenti. „Megértem, hogy először a koalíciós partnereivel kíván tárgyalni, de mi is készen állunk a tárgyalásokra. Az előrehozott választások Szlovákia minden pártját érintik” – jegyezte meg Sulík.

A következő napok kérdése tehát az, hogy

sikerül-e Bugáréknak elérniük, hogy előrehozott választásokat tartsanak az országban.

Egy biztos, amíg erről egyeztetnek, az utca népe továbbra is hangot ad majd nemtetszésének. A múlt pénteki országos tüntetések szervezői e hét péntekre újabb megmozdulást szerveznek. Pozsonyban ismét a Szlovák Nemzeti Felkelés terére hirdették meg az akciót, de már az is biztos, hogy Trencsénben is demonstrálni fognak. Az elmúlt pénteken mintegy 120 ezren vonultak az utcára a Fico-kormány távozását követelve.