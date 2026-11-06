Veszélyre figyelmeztet az Apple

Újabb riasztást küldött ki az Apple azoknak, akik áldozatai lehettek állami hátterű kémprogram-támadásoknak – számolt be a TechCrunch alapján a hvg.hu. Legutóbb augusztusban jelezett az Apple hasonló támadások miatt, akkor 110 ország felhasználói lehettek célkeresztben, most 99 országban jelent meg a figyelmeztetés.

A cég nem tájékoztatott arról, hogy ki állhat az új támadási hullám mögött. Azt sem tudhatják az értesítést kapó felhasználók, hogy a készülékük kompromittálódott-e.

A cikk szerint német törvényhozók és kormánytagok már csütörtökön megkapták az értesítést, melynek hatására az ország információbiztonsági hivatala a hétvége folyamán sürgős figyelmeztetést adott ki. A szerv azt tanácsolta az érintetteknek, hogy a készülékeiket tekintsék nem biztonságosnak.

A hackereknek elég volt megszerezniük az érintettek telefonszámát, felhasználói oldalról nem volt szükség semmilyen közreműködésre.

Az Apple magyar nyelvű támogatási oldalon részletezi a teendőket azoknak, akik megkapták az értesítést. Ilyen esetben érdemes lehet megfontolni a zárt mód bekapcsolását is.